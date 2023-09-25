買大金空調抽頂級清淨機 月底截止

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

和泰興業慶祝總代理日本大金空調（DAIKIN）30周年，舉辦「大金30感謝有您」多重感恩回饋活動，9月30日到期。本月底前購買大金變頻空調一對一、一對多、VRV mini系列，還可參加10月17日的第二次連環抽獎。

和泰興業9月12日在律師見證下進行第一次抽獎，抽出30位幸運得主，每位可獲得每台售價39,800的大金urusara頂級4合1空氣清淨機（MCZ70YSCT），得獎名單已同步在官網公布。

和泰興業董事長蘇一仲表示，舉辦現買現扣優惠與大金頂級空氣清淨機連環抽的活動，就是希望能讓顧客省錢、省電買到好空調。

台灣夏季濕熱，開冷氣仍感覺不舒適，關鍵在濕度。大金空調獨家為台灣海島型氣候開發的「Hibrid Cooling溫濕雙控」，是非常特殊的獨家優勢。

大金空調橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列搭載Hibrid Cooling溫濕雙控功能，較一般冷氣除濕力大幅提升75％，溫度調節1～2度，節能12％，舒適又省電。此外，一對一橫綱V系列，還搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒。

閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行，搭配防霉運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生，CSPF一級能效，好省電，室內機內建手機APP轉接器，可以直接透過網路遙控，雲端智慧一指搞定。

大金閃流空氣清淨機，全系列採用先進閃流放電技術，強力分解去除空氣中的六大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒。值得一提的是，全系列空氣清淨機還有1、強大吸力。2、釋放主動離子到空氣中，破壞空氣中的病毒表面的蛋白質，使它沒有傳染力。3、靜電HEPA濾網等3大清淨特色。