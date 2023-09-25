涓豆腐 推韓式燒肉組＋BBQ萬用醬

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歡慶中秋節，涓豆腐攜手大成集團推出「涓豆腐韓式燒肉組」，是忙碌上班族揪好友烤肉的首選。選用自然養成240天熟齡的大成黑蜜豬，孕育出獨特圓潤香氣，且未使用生長激素及抗生素，口感柔軟、鮮甜細膩，單買一組還可享用豬里肌、豬五花、豬梅花等三種部位，以涓豆腐韓式BBQ醬和辣醬醃製，讓烤肉增添樂趣。

為讓消費者在家烤肉也能享受韓式醬燒滋味，涓豆腐將主廚研發「韓式BBQ萬用醬」升級為兩罐組的禮盒版，以嚴選食材為主打，經長時間恆溫發酵，散發濃郁黃豆和小麥香味，甘甜風味適合烤肉時拿來刷魚、蝦、透抽等海鮮，在家烤肉就能端出韓式燒肉店美味。

涓豆腐自14日起全新推出「札嘎其海鮮豆腐鬆」，將古法自製的豆腐搗碎之後，與蝦仁、魷魚、洋蔥、香菇等食材切丁，再放入大火快炒，最後再加入低糖、高纖的花椰菜米，取翠綠生菜，放入一大匙海鮮豆腐鬆，包裹起來，大口塞入嘴中，鮮甜Q滑的蝦仁、魷魚的彈牙、洋蔥的脆爽一次在嘴中蹦開，鮮美滋味叫人難忘。

喜愛韓國冬粉的民眾可品嘗「韓式金絲豆腐捲」創意新滋味，以春捲皮包入韓國冬粉之外，還加入豆腐、豬肉、香菇和豆干等食材，入油鍋炸至金黃酥脆，豐富的內餡充滿濃厚韓式風情，搭配主廚秘製醬料，吃起來開胃又爽口。

歡慶新菜上市，涓豆腐大手筆祭出2,000份5折「韓式金絲豆腐捲」作為抽獎禮，10月31日前下載豆府鐵粉卡APP完成會員註冊可取得抽獎資格。