北科×福壽×中興 推動農業數位創新

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為加速實現農業數位轉型，國科會科研產業化平台補助之台灣國際產學中心（TGC）促成國立臺北科技大學、國立中興大學偕國內糧農循環大廠福壽實業9月22日舉行聯合研發成果發表會，總統府資政沈榮津、數發部產業署主任秘書黃雅萍、國科會產學處專門委員吳醒非、中興大學獸醫學院院長陳德 等代表蒞臨。產學攜手滿足消費大眾對健康安全產品的期待，同時確保農業及食品產業永續發展，一起實踐環境永續（ESG）社會責任。

北科大校長王錫福表示，福壽實業為深耕台灣百年的企業集團，為國內糧農循環主要推手，榮獲2023年亞洲企業責任獎。北科大同樣為屹立超過一世紀的技職領航學校，自去年前瞻技術研究總部與福壽實業共同成立聯合研發中心以來，雙方合作「數位生管中心平台」、「沙鹿飼料廠自動化」、「台中港廠自動化」、「專案管理、教育訓練及人才培育」等計畫，合力促進可持續的糧食與農業發展。

福壽實業董事長洪堯昆表示，福壽實業自1920年成立至今已103年，秉持「以提供全民健康安全的食糧」為使命，並以「發展綠色企業」為願景，逐步擴大事業版圖、整合拓展上下游產業，如今跨足食糧、飼糧、寵物食品、農業資材及肉品加工成為多元化體系，建構完整良好的糧農循環體系運作，致力於發展企業永續經營。

洪堯昆指出，福壽實業於2022年與北科大、中興大學產學合作，進行白肉雞精準生產、飼料廠異味管控、生產製程優化、人才培育等多項合作計畫，驅動福壽實業朝工業4.0與數位轉型發展，帶來新風貌。期許產官學研多方合作一同落實在地糧農循環價值，擴大環境永續的社會影響力。