新保、宜蘭縣府 簽企業防災MOU

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為提升宜蘭地區防救災能量，宜蘭縣政府與在地企業新光保全宜蘭分公司，雙方簽署企業防災合作備忘錄，在面對氣候變遷和地方災害特性下的威脅下，為強化雙方合作應用，平時共享防災資源，當災害來臨時能夠彼此自助互助，並協力投入災害預防及整備應變工作。

憶起921地震災情震驚全台、傷痛仍歷歷在目，當時新光保全除第一時間動員前往災區，挨家挨戶尋找客戶標的，在客戶處貼上便利貼，希望確認客戶平安及是否需要協助，並投入災區物資運送等救災工作，對新保來說，921不單是地震，更是不可磨滅的歷史眼淚，因此，自921地震隔年起，秉持「歷史不能遺忘、經驗必須記取」的信念，在每年9月21日當天，新保總公司和各地分支單位同步舉辦防災演習，加強同仁防災避難意識。地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」實地演練，以達「多一分準備、少一分損失」居安思危的目的。

新光保全基於社會責任，於2007年成立「安心教室」，致力於防火、防震、急救、網路等安全教育的推廣，並宣導準備緊急避難包的重要性，非等災害來臨無準備而手忙腳亂，從長至幼全年齡透過課程體驗，學習急救逃生基本技巧，透過行動教室遍及全台的各個角落，期許透過行動安全教育的推廣讓更多人受惠，進而回饋社會，讓民眾對安居有感。

此次與宜蘭縣政府合作，期透過企業自主防災的推動，串聯企業、社區與公部門跨界資源，讓企業投入防災能量，協力地方政府推動災害防救工作，發展安全永續的韌性城市，新保並透過工作業務推動與輔導員工取得防災士認證，以落實強韌宜蘭縣大規模風災震災整備與協作計畫的目標，達到多方雙贏。