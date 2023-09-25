工業局 助家登供應鏈低碳轉型

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家登精密工業帶領30家供應商，日前舉辦「供應鏈低碳化轉型推動誓師大會」，宣布正式啟動「供應鏈低碳化轉型輔導計畫」。此計畫獲經濟部工業局遴選，由台灣兩大減碳團隊－中衛中心、資誠進行輔導，預計至2025年協助家登體系打造低碳半導體供應鏈，邁向永續未來。

經濟部工業局組長林碧郁率隊出席宣誓儀式，出席貴賓包括家登精密工業董事長邱銘乾、中衛發展中心董事長謝明達、執行副總詹偉正、協理朱培康、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、資誠創新諮詢公司董事陳世祥。邱銘乾董事長表示，家登與30家供應商一同宣誓，力求讓供應鏈在2025年達到減碳10,000噸之目標。

工業局組長林碧郁表示，工業局持續遴選在特定領域技術具有獨特性及關鍵性及在全球市場具領先地位的中堅企業，在一致性的永續目標下，中心與衛星廠「以大帶小」體系減碳輔導方式，創造有成效之減碳路徑。家登於去年透過中衛中心輔導，半年創7.3座大安森林公園年碳吸附量。今（2023）年至2025年採永續供應鏈的概念，擴大至30家供應商，共同宣誓減碳目標，達到總減碳1萬公噸，以成為各產業的示範標竿與推動參考。

中衛中心謝明達董事長表示，中衛體系運作模式是中衛中心30多年輔導的精神之一，成功協助自行車、手工具、車輛等製造業，更延伸至生活創意產業與農業之持續改善輔導。在產業永續的議題，接軌國際標準與市場趨勢，以永續力的淨零碳排、體系力的供應鏈創新、數位力的數位轉型等輔導能量，協助廠商透過盤查及碳足跡找出排碳熱點，導入節能減碳診斷服務及永續精實輔導手法，邁向碳中和目標。