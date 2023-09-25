迎中秋 遠百竹北辦筆墨書畫展

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中秋節除了賞月、吃月餅還有更文青的新選擇，遠百竹北首次與亞東科技大學合作於9月21日在七樓古厝區舉辦「2023名師揮毫筆墨書畫展」，要用傳統筆墨書畫為大眾獻上最真摯的中秋祝福。

此次活動邀請台灣書法協會吳麗琴、梁郁如、楊麗芬，吳文勝、吳湘、黃俊嘉六位書法名師共同揮毫「花、好、月、圓、人、壽」六字，並以松樹、綬帶鳥、牡丹等象徵富貴、長壽寓意的景物創作書畫，期望大家都能在即將到來的中秋佳節闔家團圓、平安喜樂。

遠東百貨徐雪芳總經理表示，在古色古香的客家古厝區，邀請大家與書畫名家一起揮毫，並透過書法及繪畫展現中華文化藝術之美，也為即將到來的中秋節增添書香氣息。

亞東科大校長黃茂全表示，此次書法列車是繼信義A13的第二站，透過傳統文字進而了解中華文化之美，也希望藉由藝術文化走出校園，讓一般民眾在逛百貨公司的同時能夠穿越古今現代，輕鬆的認識中華傳統書法美學。

活動現場更邀請十興國小學童入場近距離觀賞書法家揮毫，學生們專注的盯著老師們創作，並用平板記錄下這難得的機會，在活動的尾聲特別安排書法體驗的互動環節，現場超過百名民眾參與，可以依自身的喜好請老師寫出不同風格且獨一無二的字句，透過福卡預祝大家能夠有個幸福滿滿的中秋佳節。

書法之美除了欣賞到字體的不同，當親自提筆揮毫時更可養神、養心、養目、養勤等陶冶身心之好處，讓書法不僅是一門藝術，也是一種養身之道。