布局台股主動基金 良機到!

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台股上櫃股票型基金績效表現

AI主流股漲多熄火後，隨台股8月營收報喜，9月營收更不看淡，法人預估，10月初第三季季報公布後，不少利基族群，營收獲利基本面出現轉機，預估台股第四季波段行情有機會展開，包括具實質獲利真AI族群、半導體的矽智財、IC設計等利基股將輪番上攻，目前正是布局主動基金的良機。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，電子業整體季增幅度仍無法與過往對比，但最壞利空都早已反映，後續整體電子產業基本面往正向前進。台股大盤從現在到9月底期間，以維持橫盤整理居多，主要是大部分產業基本面仍未跟上，預估從9月底到10月初，法人作帳行情衝績效，及部分利基電子族群8月營收回溫，9月、10月營收不淡，加上今年美元強勢，為企業海外營收帶來匯兌收益，預估整體上市櫃企業第三季報表現不俗，有望帶動台股一波行情演出，中長期績效仍有機會繼續向上。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，預期第四季至明年第一季台股行情仍看好，主要基於歷史經驗美國總統任期第三年股市表現佳，且台股總統大選前一季股市不會太差。建議可利用9月的回檔整理逢低分批布局，以掌握後市的漲升行情，優先布局上半年獲利績優、後市成長性佳、具利基題材的跌深中小型股。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊認為，聯準會進入升息尾聲，資金面有利股市，且台灣資通訊產品出口創高，企業獲利一季優於一季，目前台股盤面回檔修正，在籌碼面沉澱整理後，股市可望展現上攻契機。AI概念股隨著晶片缺貨緩解，預期進入第四季出貨將開始放量，股價有望隨財報業績轉佳而有機會止穩。

富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力強調，台廠現已取得AI供應鏈中上游的關鍵位置，這是現階段成長最快，也是前景最清晰的部分。AI人工智慧相關發展初升段，黃金十年產業長多格局並未改變，高科技基金仍將聚焦於最有潛力的產業，如AI伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體IP等類股，並以車用零組件、基礎建設、ESG重電等非科技股為輔，持續掌握機會。