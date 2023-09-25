短中長期績效強...台股平衡基金 完勝大盤

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台股平衡基金短中長期績效皆勝大盤

台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下，短中長期績效皆完勝大盤。法人指出，今年以來台股大多頭行情，台股平衡型基金平均大漲24.04％，優於加權指數不到2成的漲幅，據理柏統計，近三個月及近一年台股平衡型基金平均報酬率1.78％及21.57％，大勝加權指數的-3.69％及15.32％。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股後市仍不看淡，但基於短線波段漲多，及對今年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，布局殖利率優且高度成長標的，目前市場殖利率均值約在3.4％，類股看好半導體、IC設計、AI概念、車用電子等供應鏈。

中信關鍵半導體經理人張圭慧認為，截至第二季，半導體業中的手機晶片庫存已連續二個季度下滑，驅動IC相關晶片的庫存也已降到正常水準之下，這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下，半導體產業仍為投資主軸。

新光店頭基金經理人陳郁翔強調，台股多數基本面利空已反應，且即將進入10月公告第三季的季報、與10月初公布九月營收的關鍵時點，預期未來一個月台股市場展望不悲觀，遇拉回值得布局主動型台股基金，掌握低檔加碼契機。

群益平衡王基金經理人陳沅易預期，全球經濟衰退風險仍在，但基於AI大浪潮帶動多數科技業龍頭未來展望上修，以及2H23仍有庫存去化完畢且傳統消費旺季的到來，股市氣氛轉為樂觀，惟仍須留意通膨下行速度緩慢以及美國財政緊鎖替代貨幣緊縮的效果，股市的震盪風險仍然存在。