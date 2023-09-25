印度基金出運年均漲逾20％ 「2檔」績效超過3成

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印度基金今年來表現

今年來印度股市表現亮眼，在強勁的基本面支持，及內外資買盤強勁下，印度Sensex指數勢如破竹、刷新多次歷史高位紀錄，連帶印度基金表現也相當出色，統計印度股票基金今年來表現，平均漲幅超過20％，其中表現最佳的群益印度中小基金、台新印度基金績效更漲逾30％。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度基本面表現持續火熱，製造業與服務業PMI持續保持在50以上，如此強勁的表現主要受到內需動能所推動，故儘管全球經濟增長力道走弱，但印度自身的經濟成長動能仍不受影響。

通膨方面，雖然短期通膨數據因蔬果價格受到氣候影響上漲而有所攀升，但此為短期現象，隨雨季結束，蔬果價格也將回歸至正常水平，且印度央行在8月份的利率會議上維持6.5％利率不變，並表示已有預期雨季的CPI會暫時走升，整體來看，印度升息循環接近尾聲的預期仍舊未改變。

從資金流來看，無論內外資買盤今年來都不停歇，印度境內基金定期定額月金額頻創高，過去兩年印度內資大買近624億美元，今年來外資也持續買超印度股市，為新興亞股中最受外資青睞的市場，資金動能強勁，也為印度股市提供支撐。

瀚亞投信表示，受到通膨上升、央行遏制流動性的干預措施等影響，印度指數8月有些承壓，所幸在季線有撐，在內外資雙引擎帶動下，股市重回上漲動能。

ICICI保誠資產管理分析，隨經濟成長、企業獲利展望樂觀，及經濟下行風險淡化，印度股票估值自今年3月變得更有吸引力。印度長期結構性成長的故事，加上政策加持，印度成為外資設廠的首選目的地之一，市場持續看好印度有很大機會能成為「中國＋1」。後市來看，投信法人強調，印度在基本面與資金面皆屬正向，且進入傳統節慶消費旺季，消費需求將提升下，也有助提振相關企業營收獲利表現。中長期而言，在印度官方經濟改革政策推行下，包括印度製造、深化與歐美企業的合作等，也有助印度經濟與產業發展，對股市也具有激勵效應。