日股三利多 長線好彩頭

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今年以來日股表現亮麗，吸引國際投資人目光。投信法人分析，日本景氣表現穩健，企業獲利也率先反彈，更具有三大關鍵利多，包含公司治理革新、通縮轉通膨、及突飛猛進的內需市場，帶動日本股市展開長期的多頭格局，今年只是起漲，建議積極參與日股的成長機會。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成表示，日本經濟復甦強勁且具韌性，相較於歐美國家的綜合領先指標（CLI）去年明顯下滑，日本迄今仍保持在長期平均值以上，預估今明年日本GDP季增年化率不但均為正成長，成長幅度更領先歐元區與美國。

從企業獲利角度而言，自2004年以來日本的企業獲利水準與美國相等，但今年以來獲利預期大幅成長、遠勝美國與歐元區，日本市場不僅短線具有極佳的吸引力，長線更有結構性利多因素支持。河野光成指出，日本企業開始加快結構性改革，隨著日本官方持續進行治理改革，日企終於開始重視股東行動主義、轉向追求股東利益，近年來日股加速發放股利與實施庫存股買回等措施，且已由通緊轉為通膨。

隨薪資大幅調整，內需消費甦醒，形成良性循環，並帶動日本經濟復甦，疫後日本重新開放邊境，國際觀光客回流消費，日本觀光廳即預估今年訪日外國旅客的消費總額超過4兆日圓；且統計今年1月至6月日本的外國觀光客人均消費支出突破20萬日圓，較疫情前增加約40％，代表日本消費可望持續漲勢，支持日本經濟與股市持續成長。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊強調，日本企業獲利率普遍持續改善、勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長，政府推動數位化轉型等技術革新，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素；大陸復甦動能疲弱，相關風險系數調整後報酬低及地緣政治風險考量，促使海外投資人將資金轉向日本及其他亞洲國家。