債券價格築底 布局投等債吉時到

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今年以來股市漲多，升息預期放緩與AI題材的利多效應近期明顯減少，隨股市指數拉升，評價面的上檔壓力也明顯出現，此時更顯股債平衡配置的重要性，尤其目前債券價格築底，投信法人建議，應以最為穩健的投資等級債為首選，可優先納入投資組合。

元大投信表示，相對於股利會隨企業營運狀況而有變化，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，提供不同於高股息ETF的領息選擇。

永豐投信指出，美國投資級債券殖利率來到歷史高檔時刻，對追求穩健收益的投資人來說，現在正是透過目標到期債券基金「預先鎖利」的獨特優勢，鎖住相對高息的好時機。

永豐4年到期美國優質投資等級債券基金經理人吳如玉認為，這波升息循環迄今，美國債券殖利率來到相對高水準，美國投資等級債券指數殖利率已達5.81％，來到金融海嘯後的近15年相對高點。如今目標到期策略的一大優勢，主要來自債券到期前價格雖有波動，但不影響投入時的殖利率，因此只要慎選優質企業債，標的不違約並持有至到期，有機會將整體債券收益率長期鎖在目前高水位區間。

保德信投信強調，投資級債殖利率已來到近15年高點，看好未來升息空間有限，實為布局良機，目前美債的信用利差反映升息告終、經濟不會陷入衰退，以及企業獲利回升等預期，加上通膨和升息對企業的影響大致已落底，預估美國企業獲利表現下半年有機會回到正成長軌道，對於信用債為正向挹注。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈分析，統計過去10年美國投資級企業債殖利率均值約為3.3％，目前殖利率水準已攀升至5％以上，位於海嘯以來的相對高位，甚至已可媲美1年前美國非投資等級債的殖利率，顯見投資機會浮現，且依據過去經驗，每當美國投資級債殖利率達到5％以上時，布局美國投資級企業債往往能有亮眼表現。