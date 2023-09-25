美國目標到期優質投等債 預先鎖利

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1989年來升息循環結束至下次升息開始時間長

聯準會自去年以來共升息21碼，但隨通膨舒緩、經濟數據轉佳，市場普遍認為升息近尾聲。永豐投信指出，美國投資級債券殖利率來到歷史高檔時刻，對追求穩健收益的投資人來說，現在正是透過目標到期債券基金「預先鎖利」的獨特優勢，鎖住相對高息的好時機。

永豐投信新推出「永豐4年到期美國優質投資等級債券基金」，瞄準短、中期閒置資金投資停泊需求，設定以四年為期、美國投資等級債券為主，協助投資人在下次升息循環到來前，持續掌握目前高信評債券的甜美收益機會。募集期間為9月25日至10月6日。

永豐4年到期美國優質投資等級債券基金經理人吳如玉表示，這波升息循環迄今，美國債券殖利率來到相對高水準，截至9月18日為止，彭博美國投資等級債券指數殖利率已達5.81％，是金融海嘯後近15年來的相對高點。目標到期策略的一大優勢，主要來自債券到期前價格雖有波動，但不影響投入時的殖利率，因此只要慎選優質企業債，標的不違約並持有至到期，有機會將整體債券收益率長期鎖在目前高水位區間。

觀察過去五次升息周期，從最終停止升息至下次升息循環開始，平均間隔約5.2年，若排除2006年至2015年的極端值，平均時間縮短至4.1年。即下波升息週期可能在4年、5年後到來，現在透過四年目標到期債券策略，有利於在下波升息啟動前，持續享受相對高息機會，且隨著投組存續期逐漸下滑，標的陸續到期，整體資產價值波動度可望趨於下降，相當符合一般短中期閒置資金停泊需求。

吳如玉強調，依過往經驗，升息過後債券違約風險易升高，但美國投資級債的發行企業財務體質相對佳，債券少見違約。以2008年金融海嘯為例，美國投資級債違約率最高時也不超過1％，反觀當時的美國非投資等級債券違約率將近12％，足見在經濟前景不確定性高的現階段，美國投資級債違約風險相對低的特性，有助於降低投資風險，更應做為當前優先布局標的。