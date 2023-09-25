多重資產基金 穩中求勝

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根據投信投顧公會最新資料，截至今年8月底止，多重資產基金規模來到2,101.05億元，月增31.67億元或1.53％，且自4月以來連五個月規模遞增，今年來增加近303.98億元，成長幅度近17％，顯示訴求穩健操作、攻守兼備的多重資產型基金仍持續受投資人青睞。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，核心通膨放緩趨勢延續、升息循環即將步入尾聲，且過去歷史經驗顯示，在相似的金融環境下，股、債市後續皆有表現契機，而透過投資標的精選，更有助優化投資組合收益與成長效果。

現階段建議採成長股、另類資產、收益債均衡配置的333投資組合，透過成長股（新科技、新消費）掌握景氣落底復甦與全球主流商機行情；另類資產包括低碳基建、數位基建納入配置，掌握受惠能源轉型、網路發展趨勢所帶來的增值潛力，可有穩定息收；收益債諸如非投資級債、折翼天使債是在現階段掌握升息尾聲債市榮景，並有助優化投組收益效果的首選標的。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠建議，採股債多重資產配置，以控管投資組合波動，包括科技、網通與消費類股可持續留意，債券方面則相對看好非投資級債表現。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，雖然升息進入尾聲，市場往往出現波動，但參考2006年與2018年的歷史經驗，當聯準會進入暫停升息時期，S&P 500往往能繳出不錯的報酬，顯示邁入升息終點，美股表現仍可期待；暫停升息後受惠不再緊俏，不論非投資級債或投資級債的殖利率，目前雙雙來到多年來罕見的高點，此時進場可獲高殖利率收益，也能透過債券部位降低整體資產的波動度。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶強調，股票部分可關注未來潛力較大。