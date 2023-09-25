全球債券ETF 息收不漏接

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美國經濟朝向軟著陸的方向明確，現階段趁債券價格便宜且利率高點，進場卡位領債券息收。投信法人看好全球債券投資機會，建議可尋求全球各類型債券的投資機會。

兆豐投信指出，全球債券ETF具有高流動性及成長趨勢，持續吸引不同的投資大眾進場布局，去年成交金額達6.2兆美元，年增長44％，累計過去五年的年複合成長率達23％。全球債券ETF市場規模，統計至今年第一季已達2兆美元大關，且規模仍不斷在快速增長中，預估市場規模將於2030年突破6兆美元。債券相對股票擁有較低風險的特性，現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5％，相對能享有穩健性及收益率的好時機，可透過債券ETF組合基金來做較高殖利率債券的布局。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，未來若降息，短端利率下行空間更大，在經濟大幅衰退可能性低，當以靈活的存續期間策略因應未來降息環境。建議不妨以多元債同時囊括投資等級債及非投資等級債，靈活掌握，布局全球才能掌握機遇不漏接。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，預期聯準會升息走入倒數階段，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現，建議優先布局「提前買回」非投資等級債券。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，非投等債企業的財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降低成本，這些因素有助於降低信用風險，並提高非投等債的吸引力。且創新科技相關產業資本利得成長機會優於整體產業，科技產業前景佳、違約率較低，目前的收益率和利差仍然具有一定的吸引力，可留意布局時機出現。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽強調，考量目前殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，精選非投資級債也有助爭取更高的收益。