美升息近尾聲 布局澳幣避險

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各銀行澳幣高利定存優惠專案概況

去年起聯準會（Fed）持續升息，美元存款的收益性提高，國銀紛紛推出美元優利定存專案，民眾在外幣資產配置上，也以美元存款為首選。但法人指出，民眾可以投資其他外幣來避險，例如澳幣、歐元，國銀也透露，第四季將會加速吸收澳幣。

法人分析，各國央行跟隨美國聯準會腳步升息，基準利率也來到近年新高，包括歐洲央行基準利率4.25％，創2008年9月以來新高，以及澳洲央行基準利率4.1％，也寫下2012年6月以來新高。國銀主管建議，在美元升息循環進入尾聲時，也可以適度配置澳幣和歐元作為避險。

澳幣方面，澳洲央行9月維持利率不變，法人分析，若澳洲通貨膨脹比預期時間還要久，可能需要進一步緊縮政策，不過這需要更多時間與經濟數據來觀察過去政策的影響、並評估風險，預估澳幣近期將區間整理。

國銀指出，除了美元優利定存專案仍會持續辦理外，第四季預計陸續開辦新外幣優存方案，以土銀為例，為加速吸收澳幣資金，預計將於10月新增大額優利定存專案。

目前有不少國銀已經有澳幣優利定存專案，例如第一銀行「數位e指外幣優利定存」可作美元、澳幣、南非幣、人民幣，不限新舊資金；澳幣方面分為6個月與12個月，優惠利率分別為2.8％與3％，門檻5,000澳幣起；土地銀行澳幣優利定存專案門檻為2萬澳幣起，既有存款轉做澳幣定存，6個月與12個月優惠利率分別為2.8％與3％，新資金優惠利率則有3.3％。

其他中信銀行、玉山銀行以既有新台幣帳戶轉存為唯一參加資格，分別推出「優利兔U」和「e步享利」外幣優利定存，最低門檻都是1,000澳幣起。中信銀的定存優惠包括美元、澳幣、紐幣、人民幣、加拿大幣，澳幣方面，定存天期14天、優惠利率高達4％，3個月與6個月優惠利率分別為3.5％與3.4％；玉山銀定存優惠則有美元、澳幣、南非幣、人民幣，澳幣部分為3個月與6個月，優惠利率分別為2.8％與3％。