外銀：第四季歐元、日圓續弱

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聯準會（Fed）9月會議鷹派暫停升息，年底前仍可能升息1碼且對經濟前景樂觀，這將繼續支撐美元的升勢，相對於美元強勢，對於第四季外匯市場其他貨幣的變化，外銀認為，歐元及日圓將續弱。

歐洲央行9月時所有利率上調25個基點（即0.25％），存款利率達4.0％，為1999年推出歐元以來最高點。在升息後，歐元仍未能大幅上升，歐元兌美元甚至跌破1.07，歐洲央行的最新經濟預測對歐元也沒有多大提振作用。匯豐銀行表示，考慮到歐元區的利率預期開始走低，以及市場可能降低對美國降息幅度的預期，歐元兌美元的下跌空間較大。

日圓方面，匯豐銀行預估，美元兌日圓短期內將在近期水準附近震盪，預期日本財務省將阻止日圓過度貶值，但鑒於美國利率上升，日圓難以持續回升。

星展認為，美元兌日圓第四季底預估值為152日圓、歐元兌美元第四季底預估值為1.05美元。看弱歐元的原因是，歐洲央行若進一步升息，將可能導致歐洲經濟陷入衰退並拖累歐元走弱。至於日圓續貶原因為考量美國貨幣政策相對還有緊縮空間，將使日圓的表現將受到壓抑。

日本基金經理人也認為，日圓仍有續貶空間。野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）預期，今年年底就會看到155日圓兌換1美元的價位。

元大銀行在市場評論報告中指出，日本央行會在今年年底前評估2024年春季工資上漲情況，若確保通膨成果能夠持續，才會有寬鬆政策後下一步動作。元大銀強調，從去年全球通膨到現在，只有日本央行一路維持負利率政策，目的即在擺脫通縮環境，因此即便央行政策有所調整，也會是漸進式的。元大銀預期，日圓轉向升值空間不大，但若貶值幅度過大，阻貶干預動作又將出爐，日圓仍將以區間整理為主。

人民幣走勢，人行9月14日再度調降存款準備率，人民幣兌美元一度貶到人民幣7.343元，9月22日升至7.299元。人行為刺激經濟增長而下調政策利率，令人民幣加速下跌，加上市場預期聯準會明年上半年開始降息，人民幣有望復甦，法國巴黎銀行財富管理美元兌人民幣3個月目標人民幣7.2元，12個月目標6.8元。