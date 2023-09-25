撿便宜 買進REITs正是時候

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REITs基金今年來績效前十名

由於經濟穩健成長帶動，REITs租金重拾成長動能，目前全球REITs殖利率維持在4.1％的水準，預期在利率高點可期的環境下且價格便宜，使REITs已開始受到穩健資金的關注。

近期油價逼近100美元大關，投資人開始憂心後續通膨數據及聯準會是否將因此進一步升息，目前美國S&P 500指數本益比來到18.72倍，MSCI世界指數本益比來到16.09倍，都來到一倍標準差上緣，在評價面偏高的情況下，增添第四季指數評價修正的可能性。凱基投信表示，REITs收息的基金可望成為收益型投資人的好選項，一旦升息不確定性解除，優異的基本面將可帶動REITs下一波漲勢。

REITs最大的利多在於「價格便宜」且價格已反映景氣衰退的負面效應。路博邁資深投資組合經理Steve Shigekawa指出，由於REITs淨值低於長期平均值，去年REITs股價跌了25％，今年價格雖有彈升，但目前股價仍折價10％。但歷史資料評估，過去REITs上漲潛力和S&P500並駕齊驅，現今價格水準比起美國大盤指數便宜很多，現在是布局REITs的好時機。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏認為，從財報與企業訊息觀察，REITs租金普遍並沒有大幅衰退跡象，營運穩定，REITs的成長潛力與業績表現將在利率負面影響正常化後重新反映在股價上，高通膨時代的表現還是可期，建議逢低布局。

元大投信強調，預期下半年在高通膨放緩、利率風險下降的期間，REITs將迎來更好的表現，短期仍較看好防禦性較佳的住宅、醫療、自助倉儲等產業；長期則持續看好趨勢成長型產業，如物流倉儲、數據中心和電塔租賃；及日本持續刺激跨境旅遊消費的商機，在近期的數據表現上來看，整體旅客回流數據快於市場預期，未來也有機會再推升對相關商業不動產的租賃需求。