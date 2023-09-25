法人：Fed最快明年Q2降息

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聯準會（Fed）這次如預期暫停升息，多數法人均認為，高利率維持更長時間，雖從利率點陣圖顯示年底前尚有1碼升息空間，但升息基本已來到終點，並預估最快降息應落在明年第二季。

Fed暫停升息，基準利率維持在5.25％至5.5％區間，也是22年來最高水準，同時將美國今年GDP成長率預估，由先前預期的1.0％上修為2.1％。富達國際表示，儘管聯準會主席鮑爾提到美國有可能軟著陸，但此不是基本情境，因美國面臨各種經濟挑戰包括最近能源價格上漲、10月政府關門、汽車工人罷工及美國學生貸款將於10月開始償還等。

富達國際指出，從利率點陣圖顯示18位官員預測今年底利率中位數落在5.6％，即再升息1碼，關於2024年利率中位數預估為5.10％，較6月預估之4.6％少了2碼空間，也就是預估聯準會的高利率政策會維持較長的時間。

聯博集團美國多元固定收益總監馬修．謝爾頓認為，聯準會這波升息已來到終點，由於通膨回落至目標值的過程預計緩慢，因此利率高原期也會維持更久，利率政策最快要到明年第二季過後才有機會轉向。

目前利率政策行動兩項可能情境，皆有利債券發展。一是通膨率降至聯準會目標，免於經濟衰退，聯準會就會逐漸轉向中性政策；二是經濟微幅衰退，失業率攀升，聯準會啟動降息循環以促進充分就業。都說明利率向下可能，債市前景可望迎來好消息。

法國巴黎銀行財富管理強調，隨美國驚奇指數見頂，同時勞動參與率創下新高，由於先前預測美國經濟將於明年陷入衰退，預估明年第二季有機會啟動降息，建議加碼美國國債。