高銀公益信託專區 上線

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高銀致力實踐ESG企業永續經營價值，廣推公益性質信託，同時響應主管機關推動信託2.0計畫，於9月22日舉辦「公益性質信託專區」網頁揭牌啟動儀式，期待讓更多民眾利用該專區網頁瞭解信託的功能及信託共享資源的服務價值，落實踐行企業社會責任，創造共好共榮的幸福社會。

高雄銀行「公益性質信託」專區網頁，將最有溫度的公益性質信託服務區分五大面相，「社會大愛落實照顧」的社會捐助善款信託、「有愛就能無『礙』」的身心障礙者信託、「五五繽紛 安心頤養」的55歲以上長者信託、「惻隱孺子安心茁壯」的未成年人受益信託以及「讓保險金更保險」的保險金信託。用不同面相且發人省思的案例分享，讓瀏覽案例故事的民眾，能更加瞭解信託的意義與功能，進而善用信託守護財產落實照顧受益人的生活。

高雄銀行推廣一站式購足的信託多元服務，目前有5大產業的合作夥伴，包括法律專業夥伴、財稅專業夥伴、養護機構與家事管理專業夥伴、生活輔具專業夥伴以及終老服務生命尊嚴專業夥伴。高雄銀行透過與專業夥伴機構合作，發揮異業資源互助共享效益，增益信託服務功能，期與客戶及信託好夥伴同創三贏共好的局面。

為持續擴展及深化普惠金融服務，高銀也陸續推出系列便民的定型化信託服務，率先登場的是「順心」安養信託，不分交付信託財產多寡，只收取1,688元單一簽約手續費及0.2％的超低信託管理費，滿足家有熟齡長者或身心障礙者需要用信託守護資產並立即開始運用支付生活相關費用的需求。

「信託是最有溫度及溫暖的金融服務」，是主管機關對銀行推展信託業務的期許，而利用信託讓每個階層的民眾都能獲得妥善照顧，則是高雄銀行落實普惠金融致力永續經營的目標。