新聞提要■「梅」力無人擋!自從足球天王梅西(Lionel Messi)7月加入美國職業足球後就引爆一股「梅西風潮」!9月初他到洛杉磯的一場比賽,不僅創下史上票價最貴一場比賽,還吸引眾多名流明星到場觀賽。

精句選粹■Messi's appearances have regularly juiced ticket prices ever since he joined the MLS.

梅來瘋強力席捲美國!根據線上售票平台TickPick表示,9月3日迎戰去年冠軍洛杉磯足球俱樂部的比賽票價創下美國職業足球大聯盟(MLS)史上最高。而且現場眾星雲集,包括哈利王子、李奧納多與賽琳娜等名人都到場一睹這位阿根廷超級球星的風采。

TickPick指出,這場賽事票價平均為690美元,至於二手票價更狂飆到驚人的9萬6,000美元。在梅西加入聯盟前的MLS比賽,平均票價約為110美元。

梅來瘋!魅力無法擋

該線上售票平台還提到,如果沒有梅西光環加持,比賽票價恐將大幅下滑。根據統計顯示,之後洛杉磯足球俱樂部的比賽,票價最便宜曾掉到只有151美元。

然而在這場在洛杉磯進行的比賽,邁阿密國際靠著梅西兩次助攻隊友破門,最後以3比1擊敗洛杉磯足球俱樂部。

然而梅西對陣洛杉磯足球俱樂部比賽的票價可能將成為天花板。TickPick的聯合執行長高柏(Brett Goldberg)指出,市場預料票價應該會持穩在目前水平,雖然鑒於需求升高,未來門票還是有上漲的可能。

洛杉磯足球俱樂部是MLS聯盟當中人氣最高的球隊之一,因此需求始終高燒不退。高柏補充:「如果您有世界上最偉大運動員之一,請來到這個城市。」

自從梅西加入MLS以來,他的出場經常帶動票價水漲船高。以最近一場梅西出場的賽事為例,票價就幾乎比紐約紅牛隊的常規價格高出將近1,000%。

梅西周邊商品狂銷

然而這股『梅西瘋』熱潮還從場內蔓延到球場以外。蘋果公司指出,自從梅西在7月加入MLS後,足球串流套餐訂閱量出現狂飆。愛迪達也提到,梅西球衣的強勁需求「前所未有」,導致訂單已經積壓到今年10月。

零售業者Soccer.com日前指出,網站上最暢銷的八款球衣都與梅西有關,當中包括他的阿根廷隊球衣與邁阿密國際隊球衣。現今除了佛蒙特州,佛羅里達隊是全美各州中最暢銷的MLS俱樂部球衣。先前邁阿密國際隊球衣僅在佛羅里達州熱賣。

此外梅西為邁阿密國際效力後,11場球賽共有11顆進球,而且迄今該球隊只輸過一場比賽。他的球技過人也引發眾多名流前來捧場、一睹他的風采。在最近幾場賽事中,特別觀看梅西比賽的名人包括詹姆斯布朗、魔術強森、金卡戴珊、小威廉斯與卡米拉卡貝洛等。

至於洛杉磯足球俱樂部最近在社交媒體上發布的著名觀眾名單當中,李奧納多、哈利王子、詹姆斯、陶比麥奎爾、威爾法洛與傑瑞德巴特勒等都曾到場,一睹梅西精湛的足下功夫。

然而那天賽後,能有機會與梅西面對面、並且交談擁抱的幸運兒,則有好萊塢影星歐文威爾遜與去年轉會到洛杉磯銀河隊的義大利後衛基耶利尼(Giorgio Chiellini)。

自詡是梅西粉絲的歐文威爾遜興奮的說,梅西是他最喜歡的球員,現場看他踢球實在太開心了!