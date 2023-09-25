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新聞提要■美國通膨居高不下，勞工換工作願意接受的最低薪資創下歷史新高水準，年薪逼近8萬美元。

精句選粹■The amount of money most workers want now to accept a job reached a record high this year.

美國在疫情後經歷了40年最頑固通膨，物價壓力讓勞工跳槽的期望待遇直衝雲霄。最新調查顯示，美國員工換工作願意接受的最低薪資逼近年薪8萬美元（超過台幣250萬元），創下歷史新高紀錄。

保留工資年增近8％

根據紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，7月的平均「保留工資」（reservation wage）或換工作可接受的最低薪資水準，攀升至78,645美元（約台幣250萬元），創下2014年開始進行該項調查以來最高紀錄，較一年前同期的72,900美元高出將近8％，並較2021年同期的69,000美元大增14％。平均保留工資在過去3年疫情期間已竄升逾22％。

紐約聯邦準備銀行的數據與亞特蘭大聯邦準備銀行的調查結果相符，後者的數據顯示薪資整體年增6％，但換工作者期望7％的升幅。

美國求職網站ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）指出，「勞工期望較高的薪資水準映照了當前的經濟和勞動市場狀況，這也說明了今年夏季發生多起罷工事件，和工會向資方爭取調薪的原因。自疫情爆發以來物價躥升17.5％，而薪資跟隨著通膨的腳步，這也是勞工期待更高報酬的原因之一。」

勞工盼趕上通膨升幅

波拉克表示，如果不是因為疫情後通膨飛漲，物價只會上升7％。

這段期間美國的薪資雖有增加，但仍未回到疫情前水準，而且遠遠不足以抵銷通膨。美國勞工經通膨調整的實質時薪，5月終於出現2年多來的首次年成長，而6月是26個月來首見實質周薪高於一年前同期水準。

波拉克說：「許多勞工覺得，即便疫情爆發以來名目薪資大幅增加，但日子並沒有比較好過，因為薪資只是追著通膨跑，沒有跟著生產力的增加而上升，他們期望薪資能趕上通膨和生產力升幅，回復到以前的水準。」

保留工資雖然全面上揚，但部分族群對薪資的期望又較其他人高得多。調查顯示，擁有大學學歷的勞工換工作的最低期望待遇高達98,644美元，相較於沒有大學文憑勞工的63,300美元。

以性別來看，男性跳槽期望的薪資為91,048美元，而女性僅66,068美元，數據雖然創下新高水準，但較男性低了將近25,000美元，亦較整體平均少了12,500美元。

相較之下，根據美國普查局公布，2021年美國家庭收入中位數為70,784美元，2022年的數據即將出爐。

波拉克指出：「女性的薪資是男性的84％，但期望的薪酬僅有男性的73％，有可能是媒體披露了性別薪資差距，讓女性對待遇的期望更低，又或許是我們沒有為年輕女性加入職場做足夠的準備。」

面對勞工更高的工薪期望，雇主也努力跟上薪資要求水準，平均全職薪資在過去一年上升14％，達到69,475美元。實際預期年薪攀升至67,416美元，亦寫下新高水準，較一年前增加逾7,000美元。

由於薪資逐漸被視為是通膨的推動力，美國聯準會（Fed）對抗通膨巨獸超過一年，員工跳槽的地板薪資創新高亦引發關注。美國物價自去年中觸及40多年高點以來，迄今物價漲幅已經趨緩，但其他原因持續讓通膨遠遠高於聯準會2％的目標。