新聞提要■美國通膨居高不下,勞工換工作願意接受的最低薪資創下歷史新高水準,年薪逼近8萬美元。

精句選粹■The amount of money most workers want now to accept a job reached a record high this year.

美國在疫情後經歷了40年最頑固通膨,物價壓力讓勞工跳槽的期望待遇直衝雲霄。最新調查顯示,美國員工換工作願意接受的最低薪資逼近年薪8萬美元(超過台幣250萬元),創下歷史新高紀錄。

保留工資年增近8%

根據紐約聯邦準備銀行最新調查顯示,7月的平均「保留工資」(reservation wage)或換工作可接受的最低薪資水準,攀升至78,645美元(約台幣250萬元),創下2014年開始進行該項調查以來最高紀錄,較一年前同期的72,900美元高出將近8%,並較2021年同期的69,000美元大增14%。平均保留工資在過去3年疫情期間已竄升逾22%。

紐約聯邦準備銀行的數據與亞特蘭大聯邦準備銀行的調查結果相符,後者的數據顯示薪資整體年增6%,但換工作者期望7%的升幅。

美國求職網站ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)指出,「勞工期望較高的薪資水準映照了當前的經濟和勞動市場狀況,這也說明了今年夏季發生多起罷工事件,和工會向資方爭取調薪的原因。自疫情爆發以來物價躥升17.5%,而薪資跟隨著通膨的腳步,這也是勞工期待更高報酬的原因之一。」

勞工盼趕上通膨升幅

波拉克表示,如果不是因為疫情後通膨飛漲,物價只會上升7%。

這段期間美國的薪資雖有增加,但仍未回到疫情前水準,而且遠遠不足以抵銷通膨。美國勞工經通膨調整的實質時薪,5月終於出現2年多來的首次年成長,而6月是26個月來首見實質周薪高於一年前同期水準。

波拉克說:「許多勞工覺得,即便疫情爆發以來名目薪資大幅增加,但日子並沒有比較好過,因為薪資只是追著通膨跑,沒有跟著生產力的增加而上升,他們期望薪資能趕上通膨和生產力升幅,回復到以前的水準。」

保留工資雖然全面上揚,但部分族群對薪資的期望又較其他人高得多。調查顯示,擁有大學學歷的勞工換工作的最低期望待遇高達98,644美元,相較於沒有大學文憑勞工的63,300美元。

以性別來看,男性跳槽期望的薪資為91,048美元,而女性僅66,068美元,數據雖然創下新高水準,但較男性低了將近25,000美元,亦較整體平均少了12,500美元。

相較之下,根據美國普查局公布,2021年美國家庭收入中位數為70,784美元,2022年的數據即將出爐。

波拉克指出:「女性的薪資是男性的84%,但期望的薪酬僅有男性的73%,有可能是媒體披露了性別薪資差距,讓女性對待遇的期望更低,又或許是我們沒有為年輕女性加入職場做足夠的準備。」

面對勞工更高的工薪期望,雇主也努力跟上薪資要求水準,平均全職薪資在過去一年上升14%,達到69,475美元。實際預期年薪攀升至67,416美元,亦寫下新高水準,較一年前增加逾7,000美元。

由於薪資逐漸被視為是通膨的推動力,美國聯準會(Fed)對抗通膨巨獸超過一年,員工跳槽的地板薪資創新高亦引發關注。美國物價自去年中觸及40多年高點以來,迄今物價漲幅已經趨緩,但其他原因持續讓通膨遠遠高於聯準會2%的目標。