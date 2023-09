新聞提要■全球最大浮動式海上風場已經正式啟用,並將有助北海油田營運提供所需的電力。

精句選粹■While wind is a renewable energy source, Hywind Tampen helps power operations at oil and gas fields.

被形容為「世界最大浮動式海上風場」設施的Hywind Tampen,8月23日在挪威哈康王儲主持下正式啟用,也為歷經多年籌備創建的再生能源計畫掀起新一波高潮。

使用11台風力渦輪機

Hywind Tampen風場位於挪威海岸外約140公里,水深範圍介於260到300公尺之間,一共使用11台風力渦輪機。這個風場已在去年11月首次發電,並在8月正式營運。

雖然風力是再生能源來源之一,不過Hywind Tampen卻有助為石油和天然氣田的運作提供所需電力,並可減少二氧化碳排放。

挪威能源公司Equinor指出,Hywind Tampen的系統容量為88兆瓦,預計將滿足Snorre A、B和Gullfaks A、B和C五個平台每年約35%的電力需求。

浮動式海上風力渦輪機不同於固定式海上風力渦輪機,後者主要扎根於海床。浮動渦輪機的優點之一是它們可以安裝在比固定底座更深的水域。

近年來多家企業與像美國如此的已開發經濟國家,均擴大浮動式風力裝機容量的目標。

作為化石燃料業主要參與者的Equinor,將Hywind Tampen計畫中的渦輪機描述為「安裝在具有共同錨定系統的浮動混凝土結構上」。

除了Equinor,Hywind Tampen計畫的合作夥伴還包括Var Energi、INPEX Idemitsu、Petoro、Wintershall Dea和OMV等。

然而這個位於挪威海岸的風場,也標誌Equinor在浮動式風能領域中再度建立新的里程碑。早在2017年,Equinor就開始啟用Hywind Scotland,這是一個擁有五台渦輪機的30兆瓦風場,被稱為地球上第一個浮動式風電場。

然而Equinor在挪威海域浮動風力領域上又向前邁出一大步。Equinor挪威再生能源業務負責人的金登(Siri Kindem)發布聲明指出:「藉由Hywind Tampen風場,我們已經證明我們可以在北海規劃、建設和營運一個大型浮動式海上風場。」

她還表示,Equinor將從這次計畫中獲取經驗,並在日後建立更大規模浮動式風場與降低成本支出,希望能在油氣基礎上建立一個新的產業。

助油氣業營運 引爭議

正值外界關注氣候變遷與環境議題的敏感時刻,利用浮動式風場來協助為油氣業營運提供電力的做法,卻也引來不少批評。

當中最大爭議點在於,化石燃料對全球環境的重大衝擊。聯合國表示自從19世紀以來,「人類活動」像是燃燒煤炭、石油和天然氣等化石燃料等,一直是氣候變化的主要驅動因素。它還形容,燃燒化石燃料會產生溫室氣體排放,就像一層包裹在地球周圍的毯子,困住陽光熱量並且提高溫度。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)今年稍早在埃及COP27氣候變化峰會上就曾發出嚴厲警告,指稱溫室氣體排放持續增加,將導致全球氣溫不斷升高。

他說:「我們的地球正迅速逼近讓氣候混亂變得無法逆轉的臨界點。」