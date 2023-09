歐洲勞工帶薪假休不完

新聞提要■歐盟在1990年代就立法保障勞工帶薪假,且歐洲文化重視生活品質讓企業鼓勵員工休假,使歐洲人成為全球最幸福的勞工。

精句選粹■Meanwhile, workers in many countries around the world, particularly in Europe, are known to take vacations for months at a time.

今年26歲的艾雷克珊卓拉(Krys Elexandra)原本住在美國亞利桑那州,一年多前她為了圓夢來到德國工作。她在近日接受CNBC新聞台訪問時表示,自己從以前就對德國文化很感興趣,但實際到了德國之後還是體驗到不少文化衝擊,而她最不習慣的就是現在的工作一年竟然有30天帶薪假。

休長假 輕鬆無負擔

今年她一口氣請了三周帶薪假去韓國旅遊,意外發現在德國休長假如此輕鬆無負擔。她表示在美國大家都不太敢休長假,覺得休息太久會有罪惡感。即便依照自己應有的權益向公司請長假,也不敢向同事或主管透露要去哪玩或假期如何安排,深怕會遭到忌妒或給別人添麻煩。

她表示:「在德國我能大方說明長假期間要去哪裡待多久,這樣一來若任何人有事找我,就能了解我這段時間不在工作岡位上。」當她收假返工時也不用擔心信箱爆掉或必須加班趕工,因為休假期間公司直接把她的工作進度暫停,等她回公司再銜接即可。

今年32歲來自美國紐澤西州的索爾斯(Kimberly Sorce)也有相同經驗。去年5月她搬去瑞典與未婚夫一起生活,並在當地一家科技公司擔任業務代表,但至今過了一年她還是不太習慣一年有30天帶薪假。

她表示在瑞典公司請長假通常立刻就能獲得主管批准,而且同事及客戶之間對於休長假這件事都感到稀鬆平常,因為歐洲人已經很習慣在夏天休長假,也很能理解夏天工作進度會因此落後,等到秋天大家收假返工才恢復正常。

她表示:「夏天我在公司發信時有半數以上的回信都是自動回覆,信中說明對方自7月中到8月都在休假。」

歐洲人習以為常的休假文化對美國人來說幾乎是做夢也不敢想的天堂待遇,因為美國人重視生產力,是全球已開發國家當中唯一沒有聯邦法律保障勞工帶薪假的國家,反觀歐洲早在1990年代就通過《歐盟工時指令》。歐洲各國都有立法要求每年基本帶薪假天數,且許多企業都會額外提供更多帶薪假。

據經濟合作暨發展組織(OECD)統計,歐洲有九國的勞工享有每年將近一個月的帶薪假,包括法國、英國、奧地利、丹麥、芬蘭、挪威、西班牙、瑞典、葡萄牙。

在挪威奧斯陸工作的28歲美籍社交網站經理范迪恩斯(Lene Vindenes)表示,她的公司每年保障25天帶薪假,甚至還規定員工在6至8月期間必須休假三周,讓她受寵若驚。

休假談公事 被視為無禮

她自嘲身為美國人實在很難不在休假期間查看公司信箱,但她意外發現休假期間幾乎沒有主管或同事發信給她。艾雷克珊卓拉也表示:「我的主管甚至拒絕在我休假期間回覆我對工作提出的問題,因為德國人認為在員工休假時談公事非常無禮。」

范迪恩斯在挪威工作一段時間後,終於漸漸習慣歐洲思維。她表示:「我知道我不是腦神經外科醫生,我做的是行銷工作,就算我休假也不會死人。」

她認為歐洲人重視工作生活平衡的態度值得美國人學習。她也表示:「現在我覺得工作以外還有許多事物值得我去體驗,我不希望工作成為我的全部。」