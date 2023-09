印尼高鐵即將啟用--是經濟助力還是阻力？

新聞提要■印尼雅萬高鐵即將通車,支持者看好這將是帶動經濟的助力,但也有人認為這個中國「一帶一路」指標性基建計畫,可能令印尼陷入負債泥淖。

精句選粹■Southeast Asia’s first high-speed train–a boon or bust for Indonesia’s economy?

連接印尼兩大城市、造價73億美元的「雅萬高鐵」即將於10月啟用,這是印尼交通史上的重要里程碑,展現這個東南亞經濟體加速基礎建設發展的決心。

儘管高速鐵路可望改善印尼的整體經濟和企業生產力,然而計畫成本不斷追加,使得雅加達當局的負債重擔愈來愈沉重。

這條總長142公里、連結印尼首都雅加達到萬隆市(Bandung)的高鐵,規劃時速350公里,完全採用電力發動,行駛時不會直接產生碳排放。一旦啟用,將開啟東南亞此類高鐵之先河。

興建費 部分來自中國

印尼首條高速鐵路的資金,部分來自於中國的「一帶一路」,由印尼與中國國營企業合組的「印尼中國高鐵公司」(PT KCIC)打造而成,最初預計2019年完工,但是受到多方因素影響而延宕至今年10月正式啟用,同時也超支預算12億美元。

印尼9月進行試營運,同時安全檢查也仍在進行中。據了解,印尼官員也正在考慮,是否將鐵路線延伸至印尼泗水市。

中國國務院總理李強於9月6日考察及試乘這條中印合作的雅萬高鐵。印尼總統佐科威(Joko Widodo)13日試乘。

雅萬高鐵是佐科威的重要政績之一。自他上任以來就積極推動基礎建設投資案,例如雅加達全新輕軌Skytrain以及由日資籌建的地鐵。

印尼巴查查蘭大學(Padjadjaran University)經濟學教授、澳洲國立大學客座教授的優瑟夫(Anshory Yusuf)表示:「這將創造更多的經濟規模,提高效率,因為兩座城市之間人才的移動將會增加。」

他指出,「知識與構想的分享會帶動經濟生產力,改善商業聚集,這兩個地區的經濟成長將會提升。」

然而,此高鐵計畫不斷追加的成本,可能使印尼政府債務也隨之大增,令短期經濟成長蒙上陰霾。

預算超支 恐危及財政

最初印尼的高鐵計畫由PT KCIC注資,後者獲得來自中國官營的國家開發銀行(CDB)45.5億美元的貸款。但眼見預算仍不斷超支,佐科威後來同意動用國家基金協助籌措高鐵資金。對此專家表示,這會使原本就因疫情深受打擊的公共財政更加惡化。

今年4月,印尼又向中國CDB銀行尋求額外5.6億美元的貸款。

印尼智庫經濟與法律研究中心今年5月曾在獨立刊物《對話》(The Conversation)撰文指出,「讓國家預算作為擔保,可能導致虧損,最後反而造成每位印尼人民的債務負擔。倘若印尼不想要和其他深陷負債問題的國家落入同樣下場,就必須採取策略。」

分析師提及,斯里蘭卡失敗的漢班托塔港(Hambantota port)以及烏干達恩德培國際機場的擴建計畫都是前車之鑑,兩者都被稱為中國債務陷阱外交(Debt-trap diplomacy)的最佳範例。不過中國外交部長已駁斥這項說法。

研究人員警告,「印尼應該利用身為東協創辦國以及今年輪值主席的策略地位與中國重新協商,藉此降低陷入債務違約、蒙受更大損失的風險。」

優瑟夫指出,這條由雅加達到萬隆的高鐵假若最後造成長期成本以及國家赤字膨脹,就可能被視為是糟糕的投資。