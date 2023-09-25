年輕人擠進首爾首都圈

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新聞提要■韓國有一半以上的人口是集中在首都圈，每一任政府都想要疏解首都圈過度擁擠的現象，也都曾不斷想要區域平衡發展，但是成果都不彰，是因為韓國人、特別是年輕人離不開首爾是為了想要擁有更好的工作和生活方式。

精句選粹■According to Statistics Korea, 50.5 percent of the country’s population was living in Seoul and its surrounding cities last year.

韓國政府及執政黨（國民力量黨）有意在2024年4月國會改選前，提出《銀行法》修正案後，就將韓國開發銀行（KDB）總部搬遷到釜山。

將KDB總部遷到釜山的目的是為了區域平衡發展，更主要的目的是為疏解人口過度集中在首爾。韓國目前有一半以上（50.5％）的人口是聚集在首爾及首都圈，韓國統計局預估，若不採取任何措施，到2030年時，將更一步推升到53％。

然而，當KDB搬遷計畫宣布時，立即引爆KDB員工的強烈反彈，未來總部搬到釜山後，現位於首爾汝矣島的總部原有1,500名員工，將只留下約100人，其餘都要移到釜山工作，在抗議無效下，不想要離開首爾的員工，就選擇了離開KDB。

區域平衡發展 難度高

依據統計，2020年上半年就有離職員工168名，80％是20多歲～30多歲的年輕人；2021年約有30人離職，2022年約50人，今年上半年已經有39人離開了KDB。

韓國政府過去十多年來，不斷嘗試想要區域平衡發展，至少不要過份集中在首都圈，在盧武鉉政府時期提出「遷都」計畫，並獲得國會立法通過，不過，「遷都」計畫因朝野仍有不少雜音，進而未能在盧任內完成。

但是「區域平衡發展」依然是接任李明博政府需要重視課題，因此將盧武鉉政府「遷都」修正為雙首都，將忠州世宗市成立為「行政首都」，從2012年運作以來，除青瓦台（總統府）、國會、國防等中樞機構仍留首爾外，截至2020年，包括總理辦公室在內，已47個中央機構、研究單位遷至世宗市，常住人口約20萬人。

世宗市雖然名為「行政首都」，但是韓國政府運作模式依然如舊：重要會議、重要決策，甚至重要新聞發表，還是在首爾，進而不少政府官員不得不首爾、世宗兩地奔波，當初耗資建置「視訊會議系統」，只在疫情期間才派上用場。

同時，在首爾與世宗市兩城市間產生了近2,000多名的「路先生」與「路小姐」，他們是每天至少花四～五小時在兩地通勤的公務員們。「路先生」與「路小姐」出現的原因很多，「缺乏完備的學校系統和休閒設施，」是一位資源通商部官員認為的關鍵因素。

首爾資源多 民眾不願搬離

依據大田世宗研究院的數據，2022年移居世宗的10,128人中，只有3.3％來自首爾，也就是說，世宗市的多數公務員們，寧可當「路先生」與「路小姐」也不願意搬離首爾。

為什麼不願離開首爾？對「路先生」與「路小姐」們而言，「下班後回家幾乎沒有什麼文化活動可享受。」截至2021年，首爾地區每個市道約有83個文化活動設施，而首都地區以外14個市道只有142個。

如果路先生與路小姐們是父母，那麼「缺乏教育機會」是他們會很憂懼的問題，因為幾乎所有著名大學都在首爾，首爾也是教育資源最多城市。

更多人是想要擠進擁擠的首爾，特別是年輕人，是因為希望擁有更好的工作和生活方式，而且他們不是選擇首爾，而是首爾是他們生存的唯一道路，因為離開了首爾，很難找到符合期望的工作與薪資待遇。

而韓國58％員工超過300人的公司位於首爾地區，超過一半的中型企業也將總部設在首都圈。韓國人居環境研究院2022年發布的一份報告顯示，穩定的工作（主要指永久性就業）是年輕人搬到首爾地區時考慮的最重要因素。