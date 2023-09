年輕人擠進首爾首都圈

新聞提要■韓國有一半以上的人口是集中在首都圈,每一任政府都想要疏解首都圈過度擁擠的現象,也都曾不斷想要區域平衡發展,但是成果都不彰,是因為韓國人、特別是年輕人離不開首爾是為了想要擁有更好的工作和生活方式。

精句選粹■According to Statistics Korea, 50.5 percent of the country’s population was living in Seoul and its surrounding cities last year.

韓國政府及執政黨(國民力量黨)有意在2024年4月國會改選前,提出《銀行法》修正案後,就將韓國開發銀行(KDB)總部搬遷到釜山。

將KDB總部遷到釜山的目的是為了區域平衡發展,更主要的目的是為疏解人口過度集中在首爾。韓國目前有一半以上(50.5%)的人口是聚集在首爾及首都圈,韓國統計局預估,若不採取任何措施,到2030年時,將更一步推升到53%。

然而,當KDB搬遷計畫宣布時,立即引爆KDB員工的強烈反彈,未來總部搬到釜山後,現位於首爾汝矣島的總部原有1,500名員工,將只留下約100人,其餘都要移到釜山工作,在抗議無效下,不想要離開首爾的員工,就選擇了離開KDB。

區域平衡發展 難度高

依據統計,2020年上半年就有離職員工168名,80%是20多歲~30多歲的年輕人;2021年約有30人離職,2022年約50人,今年上半年已經有39人離開了KDB。

韓國政府過去十多年來,不斷嘗試想要區域平衡發展,至少不要過份集中在首都圈,在盧武鉉政府時期提出「遷都」計畫,並獲得國會立法通過,不過,「遷都」計畫因朝野仍有不少雜音,進而未能在盧任內完成。

但是「區域平衡發展」依然是接任李明博政府需要重視課題,因此將盧武鉉政府「遷都」修正為雙首都,將忠州世宗市成立為「行政首都」,從2012年運作以來,除青瓦台(總統府)、國會、國防等中樞機構仍留首爾外,截至2020年,包括總理辦公室在內,已47個中央機構、研究單位遷至世宗市,常住人口約20萬人。

世宗市雖然名為「行政首都」,但是韓國政府運作模式依然如舊:重要會議、重要決策,甚至重要新聞發表,還是在首爾,進而不少政府官員不得不首爾、世宗兩地奔波,當初耗資建置「視訊會議系統」,只在疫情期間才派上用場。

同時,在首爾與世宗市兩城市間產生了近2,000多名的「路先生」與「路小姐」,他們是每天至少花四~五小時在兩地通勤的公務員們。「路先生」與「路小姐」出現的原因很多,「缺乏完備的學校系統和休閒設施,」是一位資源通商部官員認為的關鍵因素。

首爾資源多 民眾不願搬離

依據大田世宗研究院的數據,2022年移居世宗的10,128人中,只有3.3%來自首爾,也就是說,世宗市的多數公務員們,寧可當「路先生」與「路小姐」也不願意搬離首爾。

為什麼不願離開首爾?對「路先生」與「路小姐」們而言,「下班後回家幾乎沒有什麼文化活動可享受。」截至2021年,首爾地區每個市道約有83個文化活動設施,而首都地區以外14個市道只有142個。

如果路先生與路小姐們是父母,那麼「缺乏教育機會」是他們會很憂懼的問題,因為幾乎所有著名大學都在首爾,首爾也是教育資源最多城市。

更多人是想要擠進擁擠的首爾,特別是年輕人,是因為希望擁有更好的工作和生活方式,而且他們不是選擇首爾,而是首爾是他們生存的唯一道路,因為離開了首爾,很難找到符合期望的工作與薪資待遇。

而韓國58%員工超過300人的公司位於首爾地區,超過一半的中型企業也將總部設在首都圈。韓國人居環境研究院2022年發布的一份報告顯示,穩定的工作(主要指永久性就業)是年輕人搬到首爾地區時考慮的最重要因素。