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每次政府公布薪資統計，總要挨罵，薪資成長緩慢被罵，創新高被罵得更慘。有一年耶誕節前夕，經建會公布了薪資創新高的好消息，次日抗議電話如潮水湧入，民眾認為日子這麼難過，哪來創什麼新高。

觀察1990年以來的數字，台灣這些年薪資成長確實大不如前，1990～2000年國人在十年之間的總薪資成長72％，但最近十年（2012～2022）只成長25％，也許有人會說昔日基數低，因此成長率才比較高，那麼，我們直接比薪資的金額好了，1990～2000年增加了1.7萬，2012～2022年只增加1.1萬，今不如昔甚遠。

很明顯，1990年代的薪資成長快速，2000年以來則轉為龜速，只要通膨率略高一點，實質薪資馬上變為負成長，今年的情況就是如此。所以，如今台灣薪資成長低緩一事，已無庸辯論。只是上述薪資變化指的是各行業薪資平均數，若依個別行業觀察，有些行業的薪資仍佳，然而，僱用最多人的服務業，其薪資成長卻是緩慢無比，而這正是台灣平均薪資拉不高的主因。

統計顯示，2001年服務業受僱人數占比50.8％，隨著服務業就業機會逐年成長，2022年這個比重已升至58.1％，這意味著近21年來釋出就業機會最多的是服務業，尤其是住宿餐飲業、支援服務業21年來受僱人數成長逾2倍，藝術休閒娛樂業也成長逾1倍，諷刺的是，這些就業機會成長逾倍的行業，偏偏又是薪資成長最緩慢的行業，如此加權平均之後，自然會拉低平均薪資，如此，台灣焉得不低薪？

這些服務業的薪資成長究竟有多慢？依主計總處的資料，近21年（2001～2022）來製造業總薪資成長57％，服務業薪資增幅僅製造業的一半，同期間僱用人數增加最快的住宿餐飲業薪資只成長39％，支援服業更只有成長8％，藝術休閒及娛樂也只有40％，遠遠不及製造業的成長，當勞動市場釋出最多工作機會的行業，皆屬於薪資成長緩慢的行業，青年人怎會不生氣呢？

21年來服務業部門的受僱人數增加了184萬，是製造業的3倍，而服務業多數行業薪資本身就低，加以成長又慢，無異雪上加霜，以住宿餐飲業、支援服務業及藝術休閒服務業而言，2022年每月總薪資都不到4萬，莫說不及半導體業的9萬，連與製造業的6萬也有很遙遠的距離，值得注意的是，如果一個行業總薪資不到4萬，初入職場的青年人將會更低，還有總薪資是月薪加上年終獎金、加班費，真正的月薪那就更低了。

再把時間拉到近十年（2012～2022），就業機會在這段期間增加了110萬人，四分之三的就業機會來自服務業，僅住宿餐飲業、支援服務業即逾20萬，這個趨勢告訴我們，未來要紓解失業仍得靠服務業，只是服務業的低薪若不改善，不但會讓平均薪資難看，各階層的所得差距也將擴大，社會自此永無寧日矣。

小檔案■依主計總處調查，2012年受僱員工人數707萬，2022年817萬，十年之間增加110萬人，其中製造業增24萬，服務業增81萬，服務業中的住宿餐飲業增13萬，支援服務業增7萬，批發零售業增14萬，新增的就業機會有四分之三來自服務業。

小檔案■1980年我國產業結構仍以製造業為主，工業與服務業的受僱人數367萬裡有55％來自製造業，來自服務業的比例只有32％，2022年此一結構出現重大改變，817萬的受僱者有58％來自服務業，來自製造業者只占35％。