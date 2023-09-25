9／25本周國內外財經焦點》華為新機尬蘋果、美8月PCE、美政府再陷關門危機

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本周美國將公布多項重要數據 ，包括第二季國GDP、上周初領失業救濟人數、8月個人消費支出（PCE）物價指數；另外，華為新品發表會將公布更多產品細節，是否會因此引起美方後續的管制措施受到關注。

美國本周將發布多項經濟數據，其中以29日的8月個人消費支出（PCE）物價指數最受關注，這是美國聯準會（Fed）用來衡量通膨變化的重要指標。

金融投資網站TradingEconomics近日調查分析師預期，美國8月PCE物價指數預估月增0.4％、年增3.5％，排除波動劇烈的食品與能源項目後，8月核心PCE估月增0.2％、年增3.9％。

而美國商務部8月31日公布的數據顯示，7月PCE月增0.2％、年增3.3％。扣除食品與能源項目後，7月核心PCE月增0.2％、年增4.2％，年增率與一年前的7％高點相比已大幅回落。

本周美國還將公布7月房價指數、8月新屋銷售與營建許可、第二季國內生產毛額（GDP）、上周初領失業救濟人數、8月個人所得支出等數據。

與此同時，美國政府關門危機再現。美國2023財年將於9月30日告終，10月1日將進入新財年，然而預算案仍在國會卡關，屆時若資金沒有到位，諸多部門將須停擺。由於共和黨籍眾院議長麥卡錫迄今仍無法說服黨內保守派支持其提出的撥款法案，並在上周四宣布休會至本周二，此舉使他們與參議院民主黨人進行談判的時間所剩無幾，未來數日內通過預算案的希望更加渺茫，也意味著10月1日聯邦撥款中斷的風險顯著增加。美國總統拜登上周五出席活動時痛批共和黨要為政府停擺承擔全部責任。

安永經濟學家達科（Gregory Daco）表示，若美國聯邦政府關門，每一周都會對美國經濟帶來60億美元的損失。美銀與高盛分析師也預估，政府每關閉一周會使經濟成長速度放緩 0.1％～0.2％。穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi認為，一旦整個第四季都陷入停擺，可能會導致今年第四季經濟成長率跌掉1.2個百分點。

日本央行（BOJ）將於27日公布貨幣政策會議紀要，日本央行在22日宣布將繼續維持超寬鬆政策，前瞻指引也未如預期調整，依舊偏鴿，並強調如有必要仍會擴大寬鬆，意味日銀不急於讓刺激措施退場。日銀總裁植田和男會後表示：「我們尚未預見通膨穩定持續的達成目標，那正是我們必須耐心維持超寬鬆貨幣政策的原因。」外界期待能否從會議紀要裡找到貨幣政策調整的蛛絲馬跡。

此外，日本也將公布8月就業報告、8月零售銷售報告、8月工業生產指數與東京9月CPI等。

大陸政府積極救房市，多項政策近期在各地上路。針對已購房族群，中國人民銀行提出讓利措施，允許民眾可自9月25日起，向貸款金融機構申請協商下調原本的房貸利率，有望大幅減輕民眾的房貸的壓力。

同時大陸30日有9月官方製造業、非製造業PMI數據，以及10月1日財新中國9月製造業、服務業PMI。

華為25日舉行秋季新品發表會，正式發布已經造成轟動的Mate 60系列手機，以及搭載麒麟9000S的折疊機Mate X5和最大平板Mate Pad Pro，26日則在台灣舉行發表會，推出智慧穿戴、TWS藍牙耳機等產品。

記憶體大廠美光將於27日盤後公布財報，由於主要記憶體大廠近期積極減產，終端庫存逐步去化，記憶體市場需求回溫，加上AI伺服器需求強勁，致使DRAM報價逐漸反彈，且可望在未來兩季加速上揚，因此市場高度期待美光獲利進一步好轉，預期產業最壞情況已過。美光財務長Mark Murphy先前透露，若供應鏈持續保持自制力，預測價格有望於2023年下半轉強。

美光上季營收37.5億美元，與去年同期相比銳減57％，但優於華爾街預期的36.5億美元，每股虧損1.43美元，也優於預期的每股虧損1.61美元。美光預期本季營收約在37億至41億美元之間，中間值39億美元與華爾街預期的38.8億美元相差不遠，本季每股虧損約1.12至1.26美元之間。

國內方面，勞動部25日公布最新無薪假統計；112年營業用車輛下期使用牌照稅，將於10月1日開徵，繳納期限至10月31日截止；銀行公會26日改選理事長，預計由原銀行公會理事長雷仲達回任機率高。

迎接中秋節的來臨，裕隆旗下新店裕隆城28日正式開幕，另外，包括新光三越、大葉高島屋百貨、統一時代百貨、台中大遠百等百貨周年慶也陸續熱鬧登場，搶攻商機。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。