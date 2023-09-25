美國政府關門倒數 共和黨保守派拒讓步

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美國預算法案持續深陷僵局，聯邦政府關門危機步步進逼。阻撓法案通過的共和黨保守派眾議員認為，為了達到限府開支的目標，即便聯邦政府停擺一段時間，也是必要的做法。

根據共和、民主兩黨於5月達成的共識，支持美國政府運作的撥款法案將於9月30日屆滿，倘若國會未在10月1日前通過12項新撥款法案或者臨時撥款法案（CR），聯邦政府大部分運作將被迫停擺。

由於共和黨在眾議院僅有微弱多數席位，上周四，在5名黨內保守派人士的反對之下，議長麥卡錫（Kevin McCarthy）提出的國防開支法案辯論第三度遭到否決，使美國政府的關門風險逐漸升高。

目前眾議院共和黨內部的主流建議通過為期31天的CR，但由於該法案削減了一項保守的移民及邊境法案，因而遭到黨內保守派的反對，此外，保守派人士也要求進一步削減非必要的開支。

共和黨保守派人士近日陸續為其行動辯解，被指阻撓撥款計劃的要角、眾議院內共和黨保守派領袖人物之一蓋茲（Matt Gaetz）24日受訪時稱，如果能夠達到限制政府開支的目標，並讓國會將保守邊境政策納入聯邦撥款法案，那麼即便政府必須停擺一段時間，也是值得的作法。

他進一步強調，雖然勞工部和教育部等單位被迫關閉肯定不是最佳選擇，但好過於讓美國金融體系繼續走在邁向崩潰的道路上。蓋茲也補充到，他並不支持政府關門，也並非為了把政府當作人質而進行阻撓，僅是希望麥卡錫信守其諾言。

另一名保守派領袖伯切特（Tim Burchett）接受CNN採訪時指出，保守派人士歇力阻止聯邦政府濫增開支，乃是因為「美國這艘金融大船正在下沉」，伯切特為財政保守派，他強烈反對國會批准CR，並且強調，麥卡錫若借助民主黨通過CR，他會考慮利用眾院規則罷免議長麥卡錫。

眾議院將於周二重開，分析人士認為，麥卡錫將爭取先行表決四項主要撥款法案再表決CR，以確保使政府能維持運作，之後再通過其他撥款法案

在31天的短期撥款法案遭到反對後，麥卡錫的重要盟友、共和黨籍眾議員格雷夫斯（Garret Graves）於23日提出了新方案，係一項為期14至60天的撥款法案，格雷夫斯向媒體表示，他有信心共和黨內部可以達成共識。