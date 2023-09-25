9／25盤前》DRAM喊漲＋AI夯 6檔PCB鏈看旺

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台股今（9/25）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.台股季底作帳只剩四天，但加權指數7月來重挫571點，季線收黑終結連三紅機率大。法人指出，台股第四季將迎來「選舉牛肉」利多，搭配外資及融券空單回補，行情樂觀以待，AI、車電、記憶體及手機四大概念股是重頭戲。

2.AI族群跌跌不休，亟需人氣股帶頭止跌，內外資研究機構此時出手，中信投顧指出，勤誠（8210）受惠AI需求、通用新平台推出等利多，第四季營收有望雙位數季增；摩根士丹利證券則預測，技嘉（2376）第三季營收季增近4成、年增5成，以強大營運成績單破除市場疑慮，給予「優於大盤」投資評等。

3.9月最後一周布局方向，選出投信、八大公股行庫齊力買超的個股有聯電、京元電子、陽明、瑞儀、長榮、旺宏、欣銓、東陽、佳世達、致伸、神基、台燿、群光、力成、精成科、健鼎等16檔。

4.半導體耗材廠意德士（7556）目前正進行新廠擴建，估計未來產能將增加3倍，意德士董事長闕聖哲表示，除了看好產業未來發展之外，也是為重要客戶未來在全球進行國際化布局進行產能預先布置，預期明年在3M退出市場的轉單效應，再加上2025年新產能開始貢獻，營運將逐年展現成長動能。

5.繼美國通過稅收減免法案後，日本政府最快25日拍板對半導體等領域提供長期減稅，此舉可望對境內業者形成降低成本、增強供應鏈等優勢，對已在日本設廠的台灣晶圓三雄，包括台積電、聯電、力積電將來營運可望受惠。

6.台股止跌訊號浮現，八大官股也加碼護盤。據統計，文曄、精剛、中砂、亞德客-KY、旭隼、力旺、晶呈科技、聯發科、景碩、大聯大等，在外資大力縮手賣超下，是唯一「月均量放大」的十檔個股，放大比率介於2.7％～340.1％，國家隊投信與八大官股，日買超金額相加高達4億～5億者，也有聯發科與力旺。

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7.鈊象電子（3293）預計27日舉辦法說會。遊戲龍頭鈊象7、8月累計每股稅前盈餘達9.95元，法人預期，第三季將穩賺一股本，全年則可望賺逾四股本，2023年獲利將再攀峰，穩坐遊戲股獲利王。

9.進入健身器材傳統旺季，喬山（1736）、力山（1515）、岱宇（1598）等三大健身器材廠忙出貨，推升第三季營運轉強，業者並看好今年第四季營運表現。喬山表示，依循往例，12月是公司全年營收最高月分，若順利裝機，全年合併營收有機會創下新高，一掃過去新冠疫情對商用健身器材銷售的衝擊。

10.2024年將是AI邊緣運算起飛年！英特爾開第一槍，推出斷網也能運用本地算力進行推論的新世代CPU Meteor Lake，將於12月亮相上市，包括宏碁、華碩、惠普、聯想等品牌廠，跟進布局終端產品。業者指出，AI導入個人裝置將在明年大舉問世，AI從超算中心、伺服器等專業領域，開始走進個人應用，宣告消費性AI世代正式來臨！

8.記憶體大廠三星（Samsung）持續減產，下游客戶回補庫存之下，下一季DRAM、NAND Flash價格可望連袂上漲，帶動記憶體相關PCB供應鏈有望止穩回升，PCB下游應用在汽車、AI伺服器持強有撐之後，第四季可望再添記憶體復甦的生力軍。 國內的記憶體模組板以健鼎、欣興、競國為主力供應商；另外，景碩、台光電與華通基本面轉機契機，也值得密切追蹤。

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11.藥華藥（6446）24日宣布，中國大陸近日將真性紅血球增多症（PV）、原發性骨髓纖維化（PMF）正式納入罕見疾病目錄，將有助藥華藥旗下新藥Ropeg（P1101）進軍大陸市場。

12.ADC（抗體藥物複合物）成新藥界的新顯學，為快速打進國際競技場，國內藥廠也掀結盟風！諦醫攜手醣基合組CHO-TEM平台，泰福與浩鼎分進合擊，也與中裕合作開發愛滋病藥物；台康與台新藥、台耀構一條龍式的生產；旭富採授權與生技中心入股嘉正；永昕也和建誼合作開發。

13.英特爾新一代晶片、微軟推出Microsoft 365 Copilot，揭示AI應用由專業走向消費，消費性電子產品找到新的出海口，與消費連動性大的記憶體族群，在需求用量看增趨勢下，報價將領先翻揚。根據韓媒披露，原廠NAND Flash第四季合約價將上漲一至兩成、DRAM約調漲一成，產業界春燕即將來臨。

14.隨著中國零售業的發展和數位化，中國電子貨架標籤（ESL）行業未來將繼續擴大市場規模，近七年年複合成長率達33％，產值將從2022年的人民幣2.4億元成長到13億元。電子貨架標籤供應鏈包括元太（8069）、京東方、系統方案商SES、Pricer、漢朔等可望受惠。

15.ADC（抗體藥物複合物）火紅，全球大廠爭相卡位，將於10月16至19日登場的World ADC San Diego會議，已吸引AZ、第一三共、諾華、輝瑞等全球50大藥廠，及擁有ADC技術的Seagen、Synaffix、Immunomedics，國際CMO/CDMO公司Lonza、Abzena等共襄盛舉，並可望掀起投資和併購高潮。

16.特斯拉（Tesla）超級充電聯盟不斷壯大，北美充電標準（NACS）成新標竿，為打入新市場，信邦（3023）積極參與特斯拉標準充電槍認證，並傳來佳音。信邦表示，認證應可於10月底到手，並於11月正式出貨，可望為淡季出貨增添新動能。

17.台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所日前發佈「全球軟板觀測」報告。根據研究，2023年受限於高庫存和消費需求的下降，全球軟板市場將出現三年來首降，估將年減12.6％降至172億美元，展望2024年，可望重返成長，增幅達5.4％，動能來自手機、電腦的復甦，以及車用軟板持續成長。

18.蘋果22日正式開售iPhone 15系列新機，掀起全球「果粉」搶購熱潮，大陸電信巨擘華為則訂於今（25）日下午兩點半舉行秋季新品發表會，從平板、智慧手表、智選車等一應俱全，新華社、人民日報等大陸官媒將同步直播，華為官網顯示，截至24日下午三點，已有逾百萬人預約觀看新品發表會，人氣爆棚。

19.雖多數人認為第四季鋼市復甦機會大，但其中仍存在隱憂，最明顯的就是限產一事，時序已進入9月，但大陸鋼廠未有明顯減產跡象，第四季能否落實將成為關鍵，專家認為高爐不是說停就能停，一定得要循序漸進，如此一來是否真能將粗鋼產量控制在去年水準還很難說。此外，目前已有大陸低價鋼品來台投石問路，悲觀者認為重蹈去年下半年「價崩」的覆轍不無可能。（中性看待）

20.近期煤鐵等原物料價格行情續漲，為第四季鋼市提供強勁支撐，但業界人士認為，若要真正能推升鋼價走揚，還是得看大陸的臉色；目前利多包括大陸鋼廠承諾第四季將減產、對岸振興房市「認房不認貸」等措施，大陸汽車銷售市場也推出補貼措施，大陸鋼鐵限產、需求又增加的狀況下，大陸可望扮演亞洲鋼市復甦領頭羊，第四季大有可為。

21.各銀行積極培育資安高階專家，除透過積極參與資安管理及技術相關業務累積實務經驗外，也提供許多資安專業教育訓練資源並要求取得資安國際證照，還祭出補助費用、納入升職加分等措施，就是希望能夠全面提昇資安專業技能。

22.每月激戰的國銀富豪財管業務，8月戰況出爐。根據金管會統計，九家已開辦高資產客戶財管業務的銀行，8月累計客戶數突破6,000人，總資產管理規模（AUM）繼7月順利破7,000億元大關後，8月已來到7,784億元，9月將可望再破8,000億元。

23.大陸當前正在加緊發展能與特斯拉CEO馬斯克旗下「星鏈」（Starlink）抗衡的低軌衛星群網際網路。近日傳出，大陸電信業龍頭中國移動夥同中興通訊、是德科技等業者，共同完成大陸首次營運商NR-NTN低軌衛星實驗室模擬驗證，可支持手機衛星寬頻業務。

24.大陸為加速戰略性新興產業發展，擬邀集國有企業籌備相關基金。目前已有20多家央企、地方政府以及相關社會資本表達出資意願，預計規模將達人民幣（下同）千億元，將於今年內完成籌設並啟動經營。

25.在美國大力支持下，印度目前成為製造業者的新寵。印度電子與資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）23日出席美國記憶體晶片大廠美光（Micron）在當地的首座晶片廠動土典禮時表示，該工廠將很快完工，預計2024年12月開始生產印度首批本土晶片，顯示印度朝向全球半導體重鎮的目標邁進一大步。

26.東京證券交易所日前宣布10月11日開始啟動碳積分交易，這是全球第五大碳排放國日本為了因應氣候變遷，所成立的第一個碳積分交易市場。

27.為達成2050淨零碳排目標，經濟部長王美花24日出席台灣智慧移動產業協會（SMAT）活動時釋利多！宣布自明年起啟動南部四個工業區的碳權收購方案，民眾汰舊換新購買電動機車，將可獲得碳權2,000元及空污2,000元，合計4,000元補助，電動機車業界聞訊按讚，樂觀將增加民眾換購電動機車誘因。

28.家電市場飽和，品牌版圖挪移不易，家電廠競推第二品牌擴充市占，聲寶（1604）推出「瑞智空調」搶占平價空調市場，並且規劃針對銀髮族推出全新品牌「橘青春」；禾聯碩（5283）則推出以生活家電為主的第二品牌「YAMADA山田家電」，藉由擴充次品牌及產品線，推升營運再成長。

29.櫃買中心於9月25日發布三檔氣候韌性系列指數，包括二檔市場標竿型指數：「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」，以及一檔交易型指數「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，將提供投資人參與氣象、永續投資的新選擇。

30.食品業進入第四季傳統旺季，包括統一（1216）、福壽（1219）等積極推新品搶市，其中統一一口氣推出故宮滿漢聯名禮盒、飲料新品等，福壽的食品加工則有洽富滴雞精、魚肉品加工等，有望助攻第四季營收獲利創高。

31.篩選上周融資減少、法人加碼的股票有陽明、元大金、大同、至上、聯陽、定穎投控、正文、中光電、廣運、健鼎、合勤控、瀚宇博、萬海等，代表短線融資浮額清洗、且法人積極加碼股，籌碼穩定，且22日已有多檔個股上周五率先止穩反彈，有機會成為本周台股反彈先鋒。

32.儘管台股8月跌510點、跌幅2.98％，但證券商整體仍維持小幅獲利。證交所公布，8月全體證券商稅後純益42.73億元，月減57.81％，累計前八月獲利突破500億元大關、達507.94億元，年增幅73.74％。

33.台股22日止跌回穩，高價電子股也逮到機會重啟漲勢，聯詠（3034）近期股價表現相對強勢，中信投顧指出，聯詠估值具長期投資價值，將推測合理股價升至480元；金控旗下投顧認為AI前景看佳，創意（3443）中長期營運展望樂觀，維持「買進」投資評等。

1.高通膨及高利率不斷加重美國人財務負擔，導致美國信用卡債務在今年第二季首度突破1兆美元，令信用卡公司損失慘重，且高盛預期信用卡公司虧損將繼續擴大至2024年底或2025年初。

2.台灣最大高爾夫球代工廠明揚屏東廠發生重大爆炸死傷慘劇，明揚和母公司明安董總24日召開重訊記者會，坦承明揚和明安營收和獲利一定會受影響，而屏東一廠建築物、設備及存貨等投保金額約15億元，有足額保險負擔財損，至於死傷員工和消防人員的理賠，將在25日與銀行討論成立信託帳戶，金額未定，但「3億、5億，不成問題」。

B.利空因子：

3.今年以來，AI熱潮推動輝達（NVIDIA）股價飆漲三倍，更帶動一票半導體類股上漲，但近日部分公司的天價市值受到市場質疑，再加上聯準會鷹派立場及中美晶片戰打擊科技股，導致AI熱潮降溫，輝達股價已連跌三周。（中性看待）

4.巴拿馬運河管理局23日公布最新資料，從2022年10月到目前為止，通過該運河船舶數量為11,663艘，較前一年同期減少3.6％。專家擔心年底消費旺季將至，供應鏈瓶頸將會增加全球通膨壓力。

5.第十次中歐經貿高層對話25日在北京登場，但當前中歐關係處於不穩定狀態，除了歐盟近日剛對中國電動車發起補貼調查，德國更有意自2026年起禁止電信商在5G網路中使用華為及中興通訊的零組件，引發中方與德國電信業者反彈。業者更指出，如被迫移除華為設備將帶來高達50億歐元的成本，不排除向德國政府索賠。

6.今年以來美國升息導致壽險保費下降，及投資型保單搶購效應已過，影響到業務員飯碗，根據壽險公會統計，壽險公司登錄業務員人數8月底為20萬8,477人，至少為2017年以來同期新低，前八月減少2,672人，年底前若要回到去年底21萬人大關之上要很拚，且整體壽險登錄業務員人數8月為37萬3,792人，也創下四年來同期新低。

7.紡織業陷入近十年來最慘低潮！受物價上漲、通膨、升息造成消費排擠多累，市場預期，紡纖產業明年景氣雖會回溫但幅度恐怕有限。國內紡織上中游廠認為，原物料與能源價格上漲、升息的趨勢下，造成紡織廠成本增加，明年整個產業鏈的營收雖因今年基期低會有成長，不過獲利能力恐趨於保守。

8.明揚（8420）屏東廠22日發生大爆炸，造成嚴重死傷，明揚與母公司明安(8938)24日在櫃買中心發布重大訊息記者會，說明火災事件相關事宜。明揚董事長劉安晧表示，身為屏東在地企業，承諾優先關注傷亡人員與家人需求，也會從優撫卹，以確保影響的人獲得支持協助，明揚也會成立信託基金，明天就會請律師開始作業。