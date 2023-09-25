優安互連攜典藏牙醫發表健康肌力贏家APP

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「所有健康都是從口開始」，口肌不佳肌肉退化，影響健康甚鉅。鑑此，優安互連、結合典藏牙醫、康馨健管日前在林口新創園舉辦「口腔智慧復能聯合記者會」，透過研討會、展示民眾互動，推廣口腔健康，會中並同步發表「健康肌力贏家APP」，將AI智慧首度應用在口腔訓練，全面提升口腔肌力健康。

優安互連總經理吳虹宜開場表示，在健康照護領域，口腔健康是第一道，但也是最後一道防線。口腔問題牽動全身，從睡眠、呼吸到咀嚼及溝通。然而根據統計，在台灣有200多萬人有口腔衰弱問題；同時，更300萬人受到阻塞呼吸困擾，口腔衰弱往往就是失能的開始、更是影響孩童發育關鍵之一

開發者典藏牙醫副院長陳怡君醫師在聯合記者會中提到，口腔衰弱造成長期的醫療負擔，從孩童到老年人都有不同的挑戰，如何從口腔預防成為醫學關鍵行為，在台灣七成以上的孩童有口腔問題，口舌、咬合不佳都會引起呼引睡眠問題。醫界希望從AI科技找到更有效率的訓練方法。典藏牙醫也率先導入健康肌力贏家APP ，在AI口腔賦能當醫界領頭羊。

信安牙醫院長邱琬棋醫師表示，口腔結構包括組織、骨骼及牙齒，因此，牙科治療其實也是跨領域的整合。AI做為口腔訓練是大勢所趨，信安今年也率先應用AI牙科治療，經由數位化的口腔肌肉訓練，讓枯橾及複雜的口腔訓練變得有趣，不僅提高效率，也增進不少醫病關係，長期以往累積的數據有助推動口腔教育。

優安互連副總楊東穎表示，「健康肌力贏家APP」，是一款結合遊戲、教學及AI偵測的訓練平台，將乏味的口腔訓練加入趣味、互動的元素，提升意願。這套訓練平台共有10項肌肉訓練項目，不僅建立教學 SOP 數位範本，更有真人影片示範，提升肌訓動機，目前已近50醫院診所使用、使用人數近千人。

止軒王國牙醫院長鄒孟真強調，傳統口腔肌功能訓練難以長久，藉由數位化口腔及功能訓練系統輔助可以持續及強化訓練效果；康馨健管管理顧問管理師凱熙強調，疫情為基層醫院所帶來改變，其中醫療服務轉型及預防醫學成主流，AI應用勢不可擋。

全球邁入高齡化，伴隨失智失能患者人數日漸升高，但口腔問題其實也是關鍵之一。優安互連主力在距照護與復能(賦能)解決方案，服務台灣高齡者但尚能獨居且自主行動的長者。這次與典藏牙醫、止軒王國、萬芳醫院、信安診所、美日牙醫、臻美牙醫、康馨健管等合作，率先從兒童口腔健康開始。未來與台灣各大教學醫學合作，透過平台進行口腔肌力等訓練、長輩在家就可以自我訓練，延緩失智等。