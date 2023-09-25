白易弘｜利空淬煉底部 台股量縮待變

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國際情勢：

美國目前多重利空紛呈，UAW 汽車工人罷工尚未達成協議、聯邦政府財政預算案尚未通過可能導致聯邦政府關門、高漲的油價將使通脹呈現僵固性。美股四大指數上周反映這些重重利空跌破季線與測試前低，費半指數與那斯達克科技股指數更來到近半年低檔區。

台股盤勢：

加權指數上週自季線打回四連黑跌破半年線，上週五開盤更先跌破前波低點，收盤雖有止穩小漲，但整體盤勢反映美國多重利空與外銷訂單連續衰退，外資轉買為賣，投信持續買超。AI族群有止穩跡象但仍無法回復漲勢，投信與ETF重倉持有個股仍為穩盤要角。本週僅四天交易日，需先觀察美國汽車工人罷工與聯邦預算案是否在月底通過，這兩項利空皆會解決時間早晚而已，可關注此波下跌仍維持在月線之上且營收成長族群個股如IC設計股與網路通訊族群。

本週焦點個股：

合勤控(3704)：

8月營收26.21億元，月增33.27％，隨客戶開始回補庫存，及國防部標案將於第四季認列，營收與獲利預期可望呈現季增；而展望2024年，營收與獲利也均有成長轉機。

義隆(2458)：

隨著PC/NB庫存逐步健康，且晶片端也有望在年底前接近正常，明年的投片和營運體質也將恢復輕盈，且成熟製程晶圓代工價格對於明年價格有望鬆動，將進一步優化成本結構，提升獲利表現。第3季營運有望優於第2季表現，十一長假前的提前拉貨，有助於9月營收表現增添動能，不過由於產業受到消費力道狀況仍相對保守，因此第4季仍有待觀察。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。