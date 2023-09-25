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大摩估Fed升息周期告終 降息時間點落在這時

大摩經濟學家預估聯準會升息周期已告終。圖／美聯社
大摩經濟學家預估聯準會升息周期已告終。圖／美聯社

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美國聯準會於上周召開利率決策會議，決議按兵不動，但官員們保留再度升息的可能性。摩根士丹利（Morgan Stanley）首席經濟學家贊特納（Ellen Zentner）則預估，美國聯準會的升息周期已畫下句號。

聯準會上周決議將聯邦基金利率的維持在5.25％至5.50％的目標區間，並在利率點陣圖中暗示今年或將再升息一次，且會將高利率維持更長時間。

贊特納近日出席線上論壇時對此釋出其觀點，她認為，隨著數據反映美國經濟進一步放緩、通膨回落，預料聯準會不會再升息。

另外，贊特納認為聯邦政府停擺風險將支撐其看法。由於眾議院共和黨保守派人士杯葛撥款法案，使美國聯邦政府面臨10月1日起關門的風險，屆時可能導致多項經濟數據無法按時公布，聯準會將無法以數據作為其升息的依歸。

贊特納解釋到，在貨幣政策的制定過程中，不確定性的存在往往會導致政策癱瘓（policy paralysis），復以政府停擺必定會損害美國第四季經濟表現，進而使聯準會更加難以作出升息決定。

贊特納維持其原先預測，預估聯準會將會在明年3月啟動降息，全年將降息兩次、每次調降1碼，符合聯準會最新利率點陣圖的預測，贊特納看好明年通膨向2％目標邁進，估聯準會無須保持相對較高的實質利率水準。

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