西班牙L.E.V.數位藝術節 台灣沉浸式作品參展

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【中央社記者胡家綺馬德里25日專電】西班牙數位科技藝術盛事L.E.V.數位藝術節21至24日在馬德里屠宰場藝文特區舉行，駐西班牙代表處與主辦單位合作，安排2組台灣新媒體藝術團隊－涅所開發NAXS corp.和XTRUX帶著沉浸式作品前來參展。

駐西班牙代表張俊菲21日參加L.E.V.數位藝術節（L.E.V. Festival）開幕式和貴賓導覽時，代表台灣致詞，向馬德里市政府文化活動處長卡布瑞拉（Rafael Cabrera）、馬德里屠宰場藝文特區（MATADERO）總監羅莫（José Luis Ramos Romo）、策展人戴席瓦（Cristina de Silva）和戴拉維加（Nacho de la Vega）致意，祝福藝術節活動圓滿，也期盼觀眾享受這場新媒體藝術饗宴。

張俊菲表示，本次參展的台灣2組藝術團隊涅所開發NAXS corp.和XTRUX都是台灣年輕世代的新媒體藝術創作者，希望透過在西班牙具指標性的新媒體藝術盛會展演，提升台灣在科技與藝術跨界創作的國際能見度。

「涅所開發NAXS corp.」由藝術家郭知藝與馮涵宇成立，擅長以裝置、聲光、網路介面、虛擬實境的實驗性運用，探索「沉浸式空間、儀式劇場、音像演出」等當代展演形式的可能性。

「涅所開發NAXS corp.」展出沉浸式互動裝置作品ID0，想像一個新興數位種族的誕生，包含3段科幻敘事和AI夢境，形式上模糊了影像、電影和遊戲之間的界線，觀眾可於現場以手機參與敘事、加入對話，生成多重現實的虛擬自我，進入這場奇幻的虛擬旅程。

郭知藝向中央社表示，台灣較少有像L.E.V.數位藝術節這類同時具備靜態展覽、演出活動、裝置作品等多元領域的藝術節。除了跨領域的展演較少見，也還缺乏專注於實驗性電子音樂和音像演出的藝術節。然而，歐洲各大城市幾乎都有一個甚至多個此類型的複合式藝術節，可說是目前數位藝術的發展趨勢。

XTRUX由蘇柏瑞、李畯玨、邱晨恩和黃詠仁等多位關注新媒體藝術的年輕創作者組成，主要關注「虛擬世界、數位身分、民間信仰」，試圖在虛擬及沉浸式媒體的形式中重塑3者之間的關係。22日與英國聲音藝術家、知名作曲家兼製作人Venus Ex-Machina跨國、跨域合作演出，以新媒體科技影像創作結合音樂，帶給觀眾豐富的感官體驗。

XTRUX的現場展演吸引了許多觀眾參與，他們告訴中央社，演出後獲得很多好評與鼓勵。由於L.E.V.數位藝術節邀請來自不同國家的藝術家參展，讓他們體驗到各國藝術創作者的作品，也促成技術和概念上的交流。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄說，全球新媒體藝術蓬勃發展，各地陸續設立新媒體藝術相關研究展覽機構和藝術節。譬如「L.E.V.數位藝術節」今年共有15個國家、37位藝術家參與，為台灣新銳藝術家開啟了跨國對話的可能性。

「L.E.V.數位藝術節」今年是第17屆，是西班牙一年一度的數位科技藝術盛事，在歐洲擁有眾多支持者，每年參觀人數有上萬人。舉辦地點「馬德里屠宰場藝文特區」原為具百年歷史的屠宰工廠，2007年經馬德里市政府改建成可舉辦展覽與表演的文創空間，是馬德里的當代藝術重鎮。