0925群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

(1).聯準會更高更久，市場更波動

a.波動度的外掛：美國政府關門

b.美國聯邦政府資金將於9月30日午夜鐘聲敲響時到期，如果國會未能在截止日期前通過立法提供資金，那麼聯邦政府將會在10月1日關閉。

c.波動度的外掛：美國政府關門

d.眾院議長麥卡錫(KevinMcCarthy)原本預定眾院法規委員會週四就國防部撥款法案進入議程，進行規則投票，但共和黨內分歧問題未解。

e.波動度的外掛：美國政府關門

f.民主黨和一些共和黨人都拒絕這些政策，因為太極端了，該法案未能表決通過，而眾議院休會到下週二(9/26日)。

g.波動度的外掛：美國政府關門

h.對經濟造成可衡量的、儘管很小的直接打擊(2013、2018-2019)

i.對金融市場信心的衝擊卻可能偏大假議題vs.假戲真做

j.標普周五(9/22日)公布的PMI初值顯示，美國9月商業活動普遍出現停滯訊號。

k.標普全球首席經濟學家SiânJones表示，9月份PMI資料加劇了外界對美國經濟在升息和通膨上升後需求狀況軌跡的擔憂。不過，低迷的需求並未轉化為9月份的整體失業。

l.歐元區9月綜合PMI連4月低於榮枯線，透露歐元區本季(第三季)經濟成長可能萎縮。

m.漢堡商業銀行經濟學家ChristophWeil表示，歐元區的經濟衰退正越來越明顯，經濟疲軟並非集中在德國，不過德國受到高能源價格的影響尤為嚴重。

n.漢堡商業銀行另一位首席分析師CyrusdelaRubia預估歐元區經濟將在第三季步入萎縮，結合PMI指數的預測顯示，第二季相比將下滑0.4%。

o.聯準會系統今年將裁員約300人，對於這個自2010年以來隨著經濟影響力和監管議程擴大而穩步成長的組織來說，這是一次小規模但罕見的裁員。這次裁員主要針對聯準會12家地區聯準銀行的員工。

p.美國聯準會兩位官員周五(9/22日)表示，理事鮑曼(Bowman)傾向再次升息而且不只一次，而波士頓柯林斯(Collins)則認為利率可能要在更長的一段時間內保持高峰，同時她並不排除再次升息的可能。

q.舊金山聯儲銀行總裁MaryDaly週五(9/22日)表示，她還沒有準備好宣布對抗通膨取得勝利，聯準會仍致力於「儘可能平穩地」抑制價格壓力。Daly看來，決策者維持利率不變是為了有更多時間收集信息。

r.歐央首席經濟學家PhilipLane週五(9/22日)表示，歐洲央行必須等到明年才能獲得有助於確定通膨是否穩步回歸2%目標的關鍵數據。

s.歐元區很多薪資談判要在2024年初才會進行。

t.歐央管委會委員、西班牙央行總裁PabloHernandezdeCos週五(9/22日)表示，現在討論何時降息還為時過早，儘管利率現在可能已經高到可以讓通膨率回落至2%的目標水平。

(2)日本央行：ちょっと待って(等一等)

a.日本銀行(央行)周五(9/22日)決議按兵不動，與7月聲明相比也無重大調整，保持了「必要時毫不遲疑採取進一步寬鬆措施」的前瞻指引。

b.經過兩天會議後，日銀維持基準利率維持在歷史低點-0.1%，日本10年期公債殖利率目標維持在0%附近，符合市場預期。同時，日銀也保持殖利率目標上下各50基點的波動容忍範圍、以及7月新設的1%硬性上限不變。

c.日銀在最新聲明中表示，日本經濟可能會繼續溫和復甦，並補充說，通膨預期有新的上升跡象。

d.總裁植田和男週五(9/22日)下午表示，通脹目標尚未實現，不確定性仍然很高，無法透露何時會調整政策，央行會密切關注最新數據。

e.植田強調，工資仍面臨極高不確定性，擔心按通膨調整後實質薪資仍然是負值，因此需要繼續寬鬆。

f.植田重申，未來通膨應該會更明顯放緩，一旦穩定實現通脹目標，央行將考慮取消YCC控管政策，並結束負利率，但目前仍未達到目標。

g.日本8月核心物價大致維持在與前月相同的增速，是連續第17個月超過日本銀行(央行)的2%目標，代表物價壓力擴大。

9月日本製造業持續受到全球不景氣影響，9月製造業PMI初值連續4個月萎縮，9月服務業PMI初值則降至今年2月以來最低點。

h.標普全球市場情報公司經濟學家巴堤(UsamahBhatti)表示：「日本民間產業透露今年第三季季末國內經濟成長動能進一步減弱。各項前瞻指數也顯示未來幾個月市場需求及產業活動將持續減弱。」

(3)補充：台灣失業率

a.主計總處週五(9/22日)公布台灣8月失業率為3.56%，與上月持平，年減0.23%，罕見未反映畢業潮的季節性因素，並創23年來同期新低，主要是因內需服務業的人力需求強勁，而前8月失業率平均為3.52%，年減0.17%。

b.經濟部週六(9/23日)公布，112年8月工業生產指數月增7.28%，製造業月增加7.86%；工業生產年減10.53%，製造業年減10.70%，主因全球經濟復甦步調遲緩，終端市場需求持續疲軟，產業鏈庫存調整時間延長所致。

c.累計1-8月與上年同期比較，工業生產減少16.49%；累計1-8月製造業生產較上年同期減少17.10%。

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