迎戰CBAM碳關稅 全台第一家綠電售電業如何解碳焦慮

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根據天下雜誌第777期Fast100減碳調查結果顯示「無法取得穩定綠電來源」是國內企業在減碳路上的一大阻礙，因應國內外減碳壓力，國發會近期更成立了碳權交易所因應，但碳權交易所仍屬初期階段，要企業能實際購買到可使用之碳權，仍待明年氣候變遷法子法的修訂，才有明確可行點，然而企業面臨減碳困境，已是兵臨城下的痛點，針對部分永續供應鏈台廠，減碳急迫度甚至已經拉近到一季以內的可視範圍。

減碳法規步步進逼，其中又以試行在即的歐盟碳邊境調整機制CBAM格外引人注目，做為全球目前最成熟的碳關稅機制，CBAM將在2023-2026年期間進行試行管制，對於出口歐盟維生的本土企業，預期是彼此競爭消長的白熱化期間。

綜觀國內企業普遍減碳解方，如：碳權、綠電或節能，其中又以綠電蔚為企業所青睞，考量企業能直接與再生能源售電業簽署電能轉供協議CPPA，獲取綠電與再生能源憑證，有效降低範疇二碳排。陽光伏特家是國內第一家再生能源售電業，擁有服務百家企業的實務經驗，協助對象大至半導體科技廠，小至街邊店家，大量電力數據分析能有效幫助企業預測用電行為，降低範疇二碳排放，將每一度綠電的效益發揮到極致，不造成企業綠電預算浮濫，也透過綠電度數保證制度的推動，移除企業綠電用不足的擔憂。

而產業經常性的顧慮「國內綠電憑證能否接軌歐盟CBAM 體制」一題，陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，在經濟部標檢局努力接洽歐盟有關單位後，評估結果顯示台灣與歐盟綠電憑證制度是匹配的，甚至更為嚴謹，獲取歐洲憑證跨國交易中心（AIB）的高度認可，此舉將有助於國內企業放心採購綠電。

馮嘯儒進一步指出：「面對箭在弦上的CBAM壓力，再生能源售電業早已備戰多時，作為國內企業可靠的永續夥伴，團隊持續追蹤CBAM法規進度，緊密協助受CBAM管制之水泥、化學、金屬與鋼鐵產業的客戶，累積豐富的第一手實務經驗，並藉由大數據預測，克服難以買到綠電的痛點，精準地替企業導入適當量體的綠電，至於近期熱議的中小企業買不到綠電的困境，陽光伏特家透過自擁電廠及配合發電業者，擁有近3億度綠電量體（依供電合約年限換算），有信心協助企業取得長期穩定的綠電來源，安穩度過CBAM試行期間帶來的碳焦慮」。

陽光伏特家積極擴大合作領域夥伴，今年不僅將綠電供給至屈臣氏，更與Gogoro簽定綠電購售協議，並且順利地將綠電轉供予宣示邁向RE100的台灣大哥大，至今所服務的客戶類別橫跨科技、金融及電信業，去年也率業界之先，成立中小企業綠電平台，助攻國內中小企迎戰 CBAM 減碳浪潮，陽光伏特家也將再次參與即將於今年10月舉行的2023智慧能源週，安排綠電交易團隊在現場進行綠電媒合，協助企業緩解碳焦慮。