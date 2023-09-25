《產業》饗賓餐旅H2拚展14店 今年營收衝85億元

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【時報記者林資傑台北報導】饗賓餐旅集團2023年營運動能暢旺，旗下Buffet品牌「饗食天堂」25日於台中三井LaLaport開出第11家店，為時隔12年再度於台中展店。展望後市，集團目標在年底前再新展13家店，帶動全年營收跳增逾5成、上看85億元，朝2024年突破百億目標邁進。

饗賓餐飲集團目前10個品牌共72家門市、以及「饗帶走EATOGO」外帶外送與「饗在家」電商平台，包括「開飯川食堂」27家、「饗泰多」及「饗食天堂」各11家、「果然匯」及「真珠」各6家、「旭集」及「小福利」各3家、「饗饗」2家、「朵頤」及「饗A Joy」各1家。

饗賓餐旅集團上半年新展6家店，成長動能持續暢旺，其中「饗食天堂」同店營收較疫前成長5～10％。展望下半年，饗賓餐旅集團加速展店腳步，規畫一舉新展14家店，其中列為重點大店的國民Buffet品牌「饗食天堂」LaLaport台中店於25日正式開幕迎賓。

饗賓表示，位於台中三井LaLaport 南館3樓的「饗食天堂」LaLaport台中店，為「饗食天堂」台中店時隔12年再度於台中展店，全店規模414坪、設有共376個座位，亦是中部最大分店。

「饗食天堂」LaLaport台中店以「饗品工藝結合技藝之美」為設計概念，承襲「一餐區一主題」規畫7.0升級版八大餐區。開幕期間不僅以大甲芋頭、東泉辣椒醬入菜推出美味限定料理，並以東泉辣椒醬、太陽餅做成風味獨特、只送不賣的「饗味台中巧克力」開幕禮。

在「饗食天堂」LaLaport台中店開幕後，饗賓餐旅集團馬不停蹄，預計將一舉新展13家新店，重點大店包括「旭集」天母店及桃園藝文特區店預計分別於本季及第四季開出，目標帶動今年營收估達85億元，較去年56億元躍增達約51.8％。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航先前指出，饗賓餐旅集團目標明年營收突破百億關卡、上看105～110億元，並規畫進軍海外，首要鎖定美國及日本市場、目標2026年進軍插旗，並朝向2026年底進入資本市場、完成上市掛牌為目標。