《盤前掃瞄-國外消息》印度本土晶片明年底投產；日推半導體減稅方案

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.印度本土晶片 明年底投產。在美國大力支持下，印度目前成為製造業者的新寵。印度電子與資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）23日出席美國記憶體晶片大廠美光（Micron）在當地的首座晶片廠動土典禮時表示，該工廠將很快完工，預計2024年12月開始生產印度首批本土晶片，顯示印度朝向全球半導體重鎮的目標邁進一大步。

2.新經濟對策最快925拍板 日本也推半導體減稅方案。繼美國通過稅收減免法案後，日本政府最快25日拍板對半導體等領域提供長期減稅，此舉可望對境內業者形成降低成本、增強供應鏈等優勢，對已在日本設廠的台灣晶圓三雄，包括台積電、聯電、力積電將來營運可望受惠。

3.美卡債首破1兆美元 高盛：未達頂點。高通膨及高利率不斷加重美國人財務負擔，導致美國信用卡債務在今年第二季首度突破1兆美元，令信用卡公司損失慘重，且高盛預期信用卡公司虧損將繼續擴大至2024年底或2025年初。

4.央企新興產業基金 年內啟動。大陸為加速戰略性新興產業發展，擬邀集國有企業籌備相關基金。目前已有20多家央企、地方政府以及相關社會資本表達出資意願，預計規模將達人民幣（下同）千億元，將於今年內完成籌設並啟動經營。

5.巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨。巴拿馬運河管理局23日公布最新資料，從2022年10月到目前為止，通過該運河船舶數量為11,663艘，較前一年同期減少3.6％。專家擔心年底消費旺季將至，供應鏈瓶頸將會增加全球通膨壓力。