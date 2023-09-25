台灣精品首度踏足VRChat 展現虛擬遊樂園魅力

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還記得電影「一級玩家」嗎？其中的虛擬世界「綠洲」讓大家印象深刻，只要戴上VR頭盔，每個人都能在浩瀚的虛擬宇宙盡情遨遊。如今，「台灣精品獎」首度插旗「VRChat」，在這個VR界的主流社群平台，為來自世界各地的玩家們打造了名為「TAIWAN EXCELLENCE WORLD」的虛擬遊樂園。

「TAIWAN EXCELLENCE WORLD」虛擬遊樂園不僅是單純的遊樂園，更是一個能透過VR沉浸式體驗，拉近玩家與臺灣、「台灣精品」距離的虛擬世界。遊樂園內包括4個區域，例如「台灣精品獎」產品展示區、照片展示區，以及兩個VR遊戲區–怪盜黑影的挑戰書及福熊的打擊場。為了增加遊樂園的吸引力，還特別設置集點成就，以及樂園內的臺灣小吃攤街，讓玩家在探索的同時，也能品味臺灣味。

為進一步提升其在日本的知名度，9月23日於「TAIWAN EXCELLENCE WORLD」虛擬世界中辦理線上開幕式，由外貿協會秘書長王熙蒙主持。王熙蒙在致詞中表示，這是「台灣精品」首次進入「VRChat」的歷史性時刻，期待透過台日合作並連結全球玩家，在享受臺灣之旅帶來的精采饗宴之餘，看見「台灣精品」的獨特魅力。由經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會執行的重要對外推廣獎項–「台灣精品獎」，可說是產業界的奧斯卡獎，如今於日本市場踏出了新的一步。

為讓更多人能一同參與，主辦單位也精心安排活動以實體與虛擬並行；實體活動包括10月於東京日本橋的誠品生活、11月於日本臺灣形象的智慧居家館，皆分別辦理VR體驗會；虛擬活動像是與KOL合作，於平台進行直播。更多活動詳情可參考（https://www.taiwanexcellence.org/jp/festival2023/）。

這次的活動不僅是一場虛擬的盛宴，更是台灣與日本在文化和技術上的完美結合，必將帶給所有參與者一次難忘的體驗。