台灣精品多國跑者齊聚柏林馬 共同挺臺灣及體驗MIT產品

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挺台灣精品代表隊9月23日在柏林馬拉松博覽會台灣精品館國際媒體見面會上，以別出心裁的變裝造型首次亮相。本活動由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」一直秉持初衷，展現政府積極推廣運動產業的決心，同時透過國際賽事的影響力，讓臺灣站上國際舞臺。

今（2023）年，台灣精品首次擴大在歐洲地區招募跑者，共有來自西班牙、波蘭、德國、臺灣等地近30位民間好手及台灣精品企業組成「挺台灣精品代表隊」（Team Taiwan Excellence），一起攜手參加柏林馬拉松，挑戰「最速賽道」，透過國際賽事協助推升台灣精品在歐洲市場的認知度。

讓世界看見臺灣創新科技產品 Meet Innovative Taiwan （MIT）

外貿協會行銷處李文鉦處長在Team Taiwan Excellence媒體見面會上表示，台灣精品再度踏上柏林馬拉松賽道，經過了3年的等待，並注意到在疫情後，人們更加關注個人健康，而台灣精品不僅擁有豐富的科技創新和綠能產品，更希望將每件MIT產品打造成人們美好日常生活的一部分，成為自我時尚風格的點綴。這次台灣精品透過網路篩選了歐洲地區的跑者，共同推廣臺灣，這個過程也讓更多人對臺灣有了更深的認識。

Team Taiwan Excellence的徵選活動吸引了近400名跑者報名，相較上（2019）屆有倍數成長。最終，來自德國、西班牙、波蘭以及臺灣等地近30名優秀選手脫穎而出，9月23日在馬拉松博覽會的台灣精品館內舉行了授旗儀式，象徵這些跑者們旗開得勝，勇往直前，開創佳績。

我國駐德國代表處大使謝志偉和柏林馬拉松執行長Jürgen Lock均出席了台灣精品賽前記者會。謝志偉大使幽默地表示，英文中的「Trade」（貿易）可以解讀為臺灣和德國之間美好的關係（Taiwan Really Amazing DEutschland），無論在賽道上還是賽道外，我們友好而緊密地合作。

主辦單位SCC EVENTS公司執行長Mr. Jürgen Lock致辭時則表示，台灣精品與柏林馬拉松皆代表了不斷自我突破以及追求健康的生活態度，相信透過雙方的合作，可以將更多優良的臺灣產品介紹給柏林馬拉松的選手及觀眾。

為期3天的博覽會吸引了162家參展企業，以及超過10萬名參觀者。為了吸引大眾體驗台灣精品展品，活動期間舉辦了多場吸睛活動，包括與熊出沒的合作、網美打卡拍照牆、中華紙漿膠囊咖啡等。同時，透過互動遊戲，讓大眾更深入了解「MIT」產品。

起點和終點前台灣精品拱門 Team Taiwan應援

柏林馬拉松終點前40公里處以及起跑點7.5公里處，有台灣精品贊助的專屬拱門，這些都是各國跑者起跑及完賽必經之處，也是最佳賽道拍攝點。此外，不止賽道上可以看到台灣精品標誌，今年跑者完賽的防寒斗篷及完賽補給袋上也都印有台灣精品標誌，所有完賽跑者都成為台灣精品行動廣告，走動行銷讓消費者對品牌產生記憶度並加深品牌宣傳效益，通過國際賽事的影響力，讓臺灣運動產業在國際舞臺不缺席。柏林馬拉松於臺北時間9月24日下午3點開跑，更多資訊請至網頁（https://taiwanexcellencemarathon.eu/）查詢。