多頭回神 台股早盤漲勢擴大

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台股21日早盤上演反彈行情，盤中高點來到16,440點，指數暫報16,430點，上漲85點，站回16,400點整數大關之上，權王台積電（2330）止穩反彈，股價上漲3元，來到525元，AI、網通族群普遍呈現走揚態勢，支撐多方氣勢，金像電（2368）上漲逾7％、光聖（6442）、智邦（2345）同步走揚。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌106點，或0.31％，收在33,963點；標普500指數下跌9點，或0.23％，收在4,320點；Nasdaq指數下跌12點，或0.09％，收在13,211點；費半指數上漲26點，或0.79％，收在3,365點。

聯準會理事Bowman、波士頓分行主席collins等官員，發表對貨幣政策的鷹派談話，而且隨著政府關門的期限接近，白宮預算辦公室官員表示可能被迫實施相關應變計畫。政策不確定性壓抑美股三大指數回吐漲幅、尾盤全數收黑。

統一投顧指出，台股多頭背水一戰，盤中破前低16,264點後，出現低接買盤，從低點拉抬上來逾百點，守住重要支撐，但短期技術型態上仍偏弱，上檔短天期均線糾結在16,500～16,600，反彈壓力重重，需以時間換取空間。

操作上，建議保留持股彈性，可待指數重新站穩5 日均線及半年線後伺機再加碼。第四、盤面資金聚焦在AI、IP 矽智財、散熱、PCB、光通訊，包括如：營邦、勤誠、世芯-KY、創意、力旺、奇鋐、聯茂、定穎投控、上詮、前鼎、華星光、台星科等，表現強勢。