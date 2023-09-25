Open AI執行長演講AI形塑人類未來 巧扮AI重要推手！

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何英煒／台北報導

Open AI執行長Sam Altman今年僅38歲，他不但是產業典範轉移的重要推手，也是成功的連續創業家。25日下午，他旋風式訪台，受邀出席AI論壇，以「人工智慧如何形塑人類未來」發表演講。由於演講活動遲至24日下午才開始報名，已在軟體圈掀起不小騷動。

Open AI所推出的生成式AI語言模式ChatGPT已驅動四大科技巨頭（微軟、Google、Meta、蘋果）競相擴大AI投資，在四大產業龍頭的帶動下，科技產業2023年可說是已典範轉移至AI新領域。

而Sam Altman自己也是個成功的連續創業家。他第一個創業的公司為Loopt，為一家共享定位服務應用程式公司，並成功以4300萬美元（約台幣13.76億元），賣給預付卡金融科技業者Green Dot Corporation。第二次創業則是鎖定免費線上交友平台，其所成立的OK Cupid，被大型交友平台Match Group，以5000萬美元（約台幣16億元）收購。

拿著創業成功的兩桶金，投入矽谷知名的創業加速器Y Combinator，並獲創辦人賞識擔任總裁一職。在其擔任總裁期間，Y Combinator共投資2000多家新創公司。

爾後Sam Altman創立Open AI，以非營利單位的形式經營，當時創業時的初衷為「確保人工智慧不會消滅人類」。爾後獲微軟二次的投資，第一次為2019年時，微軟投資10億美元（約台幣320億元），2023年1月份時，再獲微軟擴大投資至100億美元（約台幣3200億元）的資金。

2021年時他投入加密貨幣Worldcoin，目前已上市交易。但公司近日又將目標定在，要成為AI時代身份證明的公司，其中之一的應用為透過虹膜掃描，來確認使用者的身份。