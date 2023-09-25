明揚、明安無量跌停 法人這樣解讀公司營運

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高爾夫球大廠明揚（8420）屏東廠大爆炸造成多人嚴重傷亡，今（25）日明揚與母公司明安（8938）股價開盤雙雙以跳空跌停開出，並呈現無量跌停走勢；法人表示，評估明揚原地重建產能恢復可能要超過一年以上，主要的影響時間會在明年；至於明安因受惠進入高爾夫球產業出貨旺季，營運可望回升，但此次大火的負面影響將延續到明年，故維持明安的投資建議為「中立」。

群益投顧認為，明揚為明安的轉投資子公司，以今年上半年財報估算，明揚約占明安稅前獲利的25%，發生意外的廠房為明揚舊廠，約占明揚產能的五成。

公司表示有投保相關廠房及存貨的產險金額15億元，可保障公司的損失，另外將與提撥一定金額進行信託供賠償之用。

廠房事故後，因調查需求不可能馬上可以原地重建，以之前在北部發生的類似 火災意外為例，當時也因有警消人員傷亡，現場採證封鎖一年時間。因此評估 明揚要等到原地重建產能恢復可能要超過一年以上，目前明揚仍有存貨可供出貨，因此主要的影響時間會在2024年較明顯，2025年則要看二廠的產能擴充狀況。

群益投顧表示，明揚現在的目標是先租賃廠房讓產能恢復，但因此事件造成大量傷亡的工安意外，未來需面對的政治壓力必定不小，可能難以讓租賃新廠開工的方案簡單的在政府行政單位通過。

在明安的衝擊方面，群益投顧指出，目前進入高爾夫球產業出貨旺季，明安的營運可望回升，但此次大火的負面影響將延續到2024年，目前明安的本益比並未偏低，故維持明安的投資建議為「中立」。