國民Buffet再度插旗台中 饗食天堂LaLaport台中店今開幕

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饗賓餐旅旗下國民Buffet「饗食天堂」今（9／25）於台中三井LaLaport 南館3樓開幕，為「饗食天堂」第11家分店，也是饗食天堂台中店時隔12年後再度於展店，全店414坪、共376個座位，是中部最大的分店，開幕期間不僅以大甲芋頭、東泉辣椒醬入菜推出美味限定料理，更以東泉辣椒醬、太陽餅做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」開幕禮。

目前，饗賓餐旅旗下10個品牌共72家分店遍布全台，另有「饗帶走EATOGO」外帶外送和「饗在家」電商平台，包括「開飯川食堂」27家、「饗泰多」11家、「饗食天堂」11家、「果然匯」及「真珠」各6家、「旭集」3家及「小福利」3家、「饗饗」2家、「朵頤」及「饗 A Joy」各1家。直至2023年12月底，預計將再展13家分店。

饗食天堂LaLaport台中店承襲「一餐區一主題」規劃，7.0升級版的「八大餐區」人氣料理「烤澎湖鮮蚵」、「炙燒松露干貝握壽司」、現煮「鮮蚵虱目魚湯」等，兒童餐？最受孩子們喜愛的迷你「漢堡堡」、港點推車「松露玉筍鮮蝦餃」等，提供極致百匯的多元體驗，展現饗食天堂「All you can enjoy , Everyone can enjoy」8歲到80歲都可盡享百匯美食盛宴的品牌精神與價值。開幕期間除了推出以台中人極致熱愛的東泉辣椒醬入菜的「竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁」、「香煎鱸魚佐蕈菇醬」外，特以聞名全台的在地食材大甲芋頭研發做成四道香芋料理，芋泥和鹹蛋黃交融的「香芋花壽司」、以及甜香誘人的「芋泥奶酪」、「芋泥巴斯克」、「芋見蒙布朗」，並獨家和台灣知名精釀啤酒「金色三麥」合作，提供專為Z世代打造的2023新品「晃晃白啤」，無限暢飲。此外，更以台中餐飲標的東泉辣椒醬、太陽餅，做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」限量開幕禮，即日起至LaLaport台中店內消費單筆滿3,000元才能獲得乙份（每餐期限量100份，送完為止）。

饗食天堂LaLaport台中店以「饗品工藝結合技藝之美」為設計概念，日式相撲技藝、鐘錶工藝、鑄字活字印刷、燈籠工藝、金屬工藝等傳承古人的智慧結晶，並結合古今工法，將可愛的饗食天堂IP小夥伴們藏身其中，十分逗趣玩味。日式中島區展現相撲技藝的力與美、日式烤炸區的靜謐和風庭園、西式秀廚的鐘錶精緻工藝、中式秀廚區的活字版鑄字印刷等，凝聚智慧薪火相傳古今傳世技藝。