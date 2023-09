國民Buffet再度插旗台中 饗食天堂LaLaport台中店今開幕

饗賓餐旅旗下國民Buffet「饗食天堂」今(9/25)於台中三井LaLaport 南館3樓開幕,為「饗食天堂」第11家分店,也是饗食天堂台中店時隔12年後再度於展店,全店414坪、共376個座位,是中部最大的分店,開幕期間不僅以大甲芋頭、東泉辣椒醬入菜推出美味限定料理,更以東泉辣椒醬、太陽餅做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」開幕禮。

目前,饗賓餐旅旗下10個品牌共72家分店遍布全台,另有「饗帶走EATOGO」外帶外送和「饗在家」電商平台,包括「開飯川食堂」27家、「饗泰多」11家、「饗食天堂」11家、「果然匯」及「真珠」各6家、「旭集」3家及「小福利」3家、「饗饗」2家、「朵頤」及「饗 A Joy」各1家。直至2023年12月底,預計將再展13家分店。

饗食天堂LaLaport台中店承襲「一餐區一主題」規劃,7.0升級版的「八大餐區」人氣料理「烤澎湖鮮蚵」、「炙燒松露干貝握壽司」、現煮「鮮蚵虱目魚湯」等,兒童餐?最受孩子們喜愛的迷你「漢堡堡」、港點推車「松露玉筍鮮蝦餃」等,提供極致百匯的多元體驗,展現饗食天堂「All you can enjoy , Everyone can enjoy」8歲到80歲都可盡享百匯美食盛宴的品牌精神與價值。開幕期間除了推出以台中人極致熱愛的東泉辣椒醬入菜的「竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁」、「香煎鱸魚佐蕈菇醬」外,特以聞名全台的在地食材大甲芋頭研發做成四道香芋料理,芋泥和鹹蛋黃交融的「香芋花壽司」、以及甜香誘人的「芋泥奶酪」、「芋泥巴斯克」、「芋見蒙布朗」,並獨家和台灣知名精釀啤酒「金色三麥」合作,提供專為Z世代打造的2023新品「晃晃白啤」,無限暢飲。此外,更以台中餐飲標的東泉辣椒醬、太陽餅,做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」限量開幕禮,即日起至LaLaport台中店內消費單筆滿3,000元才能獲得乙份(每餐期限量100份,送完為止)。

饗食天堂LaLaport台中店以「饗品工藝結合技藝之美」為設計概念,日式相撲技藝、鐘錶工藝、鑄字活字印刷、燈籠工藝、金屬工藝等傳承古人的智慧結晶,並結合古今工法,將可愛的饗食天堂IP小夥伴們藏身其中,十分逗趣玩味。日式中島區展現相撲技藝的力與美、日式烤炸區的靜謐和風庭園、西式秀廚的鐘錶精緻工藝、中式秀廚區的活字版鑄字印刷等,凝聚智慧薪火相傳古今傳世技藝。