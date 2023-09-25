茹曦酒店15、16樓的「OOPS潮創玩圈」將開創全新商業模式

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台北市松山區茹曦酒店15、16樓共1千坪空間「OOPS潮創玩圈」，是元宇宙在台協會的基地，以每週1~2場的頻率，邀請重量級師資主講AI系列講座。

此外，「OOPS潮創玩圈」也具有娛樂元素，由法國人經營的「OPERA」酒吧位於16樓「甜甜圈」，也就是茹曦酒店16樓的環型空間。另一頭是「Chinatown Sky Bar」，室內區部分設有私人包廂，由酒店過去的總統套房改建，戶外區則坐擁大露台，與101大樓相望，無底景觀盡收眼底，這裡也常舉辦主題派對活動，又潮又好玩，廣受好評。

「OOPS潮創玩圈」匯集了知識、娛樂、社交，也是酷、炫、潮、Fun的集合詞，而這一切的幕後推手，就是星宴文創娛樂股份有限公司執行長Andy。

Andy表示，「知樂」是「OOPS潮創玩圈」的核心概念，以知識為根，並結合娛樂與社交元素，讓學習變得更有趣，也是一種全新的學習體驗。

「Chinatown Sky Bar」戶外區坐擁大露台，無敵景觀盡收眼底。圖／業者提供

舉例來說，「OOPS潮創玩圈」舉辦的講座課程都在晚間7~9點，而課程結束後，學員們與講師可直接移駕到樓上的「OPERA」或「Chinatown Sky Bar」，小酌一杯，進一步延續與深化剛剛的課題，透過人與人之間有溫度的互動交流，產製出更多的機會與可能性。

對Andy來說，「OOPS潮創玩圈」最有意義的一環，是未來將打造的線下社群互動空間。他計畫選在「甜甜圈」場域，以AI產業領域為核心，於白天時段匯集20個行業、300位人才，每人一杯星巴克的費用，就能在此空間交流，相互整合資源，開創更多可能性。

事實上，Andy從事創投事業10多年，憑藉精準眼光以及對趨勢的高度掌握，成就過許多公司茁壯發展。他說，「OOPS潮創玩圈」將成為一種全方位活動與學習的空間，也可說是高效接案中心，參與者除了可相互整合資源，成形時亦有機會獲得投資，而這種由空間+人才，進而產生內容與投資的概念，也是全台獨一無二的商業模式。