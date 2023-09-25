苗栗吃貨有口福了！王品3大品牌進駐尚順育樂世界

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王品集團旗下「和牛涮」、「陶板屋」、「原燒」9月插旗苗栗尚順育樂世界，歡慶開幕加碼優惠, 只要身分證字號為K開頭或戶籍地為苗栗，即日起到9／28到「和牛涮」全台門店開涮，結帳時出示證件享滿千折百。9／28-10／11苗栗人憑身分證、學生證或工作名片到「Oh my!原燒」頭份尚順店，內用消費多人套餐享85折優惠。10／4~10／20平日到「陶板屋」苗栗頭份店用餐，消費2客套餐以上，拍照上傳FB或IG打卡，其中一客主餐免費升級煙燻沙朗佐芥末洋蔥醬。

尚順育樂世界位於苗栗縣頭份鬧區，地利優勢、交通便捷及家庭客逛街聚餐需求，因此和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，選擇進駐打造苗栗首店，為慶祝全台第十間門店落成，邀苗栗鄉親一起痛快開涮， 9／25-9／28「和牛涮」頭份尚順店開幕期間，凡身分證字號K開頭，或戶籍地是苗栗，到全台門店用餐出示證件享消費滿千折百，等於現打9折。9／25-10／31 成為Line好友領券，到頭份尚順店內用消費打卡，招待價值258元，北海道干貝及時令海鮮一份。

中秋連假揪苗栗鄉親烤肉，9／28-10／11到「Oh my!原燒」頭份尚順店，出示學生證、身分證或工作名片縣市為苗栗縣，內用消費多人套餐85折優惠。全台門店同慶，即日起華麗巨星鑽切牛、黑紳士安格斯牛、豪放牛仔澳洲和牛及豪邁勇者戰斧豬4款多人套餐肉品，加量不加價，最多加量至13％。全新上市的胡麻豬肉烏龍麵及麻辣極選牛肉麵兩道主食，前者清爽微辣，後者爽辣夠勁，令人大呼過癮。

「陶板屋」苗栗頭份店則推出平日限定優惠，10／4-10／20活動期間到店消費2客套餐，並拍照上傳FB或IG打卡 ＃歡慶陶板屋苗栗頭份店新風貌，其中一客主餐免費升級煙燻沙朗佐芥末洋蔥醬，以煙燻百里香氣開啟美味饗宴，饕客必嚐。

鐵粉敲碗許願成功，今年3月才開幕的「就饗」鐵板燒，半年火速開出第二間門店台北長安東店，店址鄰近捷運松江南京站，交通便利。用餐區共56席，享受美食不用再苦苦等候。9／28~10／1試營運期間，到店用餐可享套餐9折好康，10／2~10／6正式開幕慶，身分證有9，可享單人套餐79折，標榜加值日常小確幸。