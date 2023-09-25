投信：基本面改善＋台美將大選 台股多頭延續至明年Q1

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統一投信指出，基本面大幅改善，並恢復成長，明年又適逢台美大選，有望出現政策利多，加上台廠在AI供應鏈居重要地位，可能帶動台股後市震盪向上，並延續至明年第一季。在產業方面，看好AI、電動車及儲能。

統一投信表示，依歷史經驗，加權指數與台灣景氣燈號分數走勢關聯性高，7月底景氣燈號分數已連續數月上升。美國ISM製造業庫存指數下降至44，低於平均值。庫存調整壓力減輕，台灣出口減幅開始收斂，財政部預計第四季將轉為正成長。目前市場預期企業獲利第四季將回成長軌道，明年成長率甚至將達到21.5％。

近期台股進入震盪整理，但統一投信表示，隨著基本面明顯改善、AI題材助攻及選舉效應帶動，年底前台股仍有表現機會，上升動能甚至有望延續至明年。未來市場較具成長潛力的族群，仍為AI、電動車及儲能產業。

統一投信認為，在台股震盪時，投資人可以逢低布局，透過優質主動式台股基金，掌握中長線獲利機會。

AI應用大爆發，將使供應鏈出現連鎖升級效應。因為AI應用基礎建立在高速運算及資料中心上，刺激伺服器及搭載的高頻寬記憶體市場高速成長。AI伺服器功耗提升，也將帶動散熱需求。從2022年～2026年，市場預估AI伺服器出貨量的年複合成長率將高達22％。

統一投信表示，在各國禁售燃油車政策陸續出台的背景下，市場分析全球電動車滲透率將從2020年的11.7％，大幅上升至2030年的47.1％，連帶使相關供應鏈及充電樁廠商受惠。

各國政府積極推動能源轉型，市場預估從2020年～2030年，全球儲能裝置容量將以20倍速成長，年複合成長率高達35.6％，帶動台灣儲能市場累積規模從今年的百億以下，快速上升至2030年的2,000億以上。