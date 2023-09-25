陳揆：政府已編76億做消防員裝備精進 未來再編80億

明揚屏東廠22日發生重大爆炸死傷慘劇，對於外界關心消防員的權益，行政院長陳建仁25日表示，將對消防人員做更好的保障。政府實際上已經編列了76億元，提供消防人員的裝備以及相關的設施能夠加強，未來還會再編80億元的經費。

陳建仁25日出席世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮，媒體問及各界呼籲消防員組工會，行政院最新態度是要跟考試院研議，明年520前會有結果嗎？與其精進設備，在野黨喊出讓消防員組工會，是否又是另一波政治操作？怎麼看藍營批總統喊出以每5年3,000人為目標，逐年補充消防人力的承諾跳票？請教行政院對於消防員組工會的態度為何？消防員工作權益促進協會提出開放消防員組工會的訴求，請教院長看法？

陳建仁說，我們沒有任何一個人希望看到這樣的一個事件發生，我們對於消防人員的權益，一定會提供最好的保障。當屏東大火事件發生的時候，我們在第一時點就派了內政部部長，還有衛福部次長前往屏東提供最好的協調，希望能夠對所有受傷者提供最好的醫療照顧，而且也對救災的事情能夠劍及履及地好好控制。

陳建仁說，對於消防人員的權益，我們會相當地注重，所以他在上個星期立法院專案報告總質詢之後，也立刻趕到屏東去瞭解現場的狀況；至於消防員組工會這件事情，會審慎地來考慮，由於消防員本身是公務人員，所以行政院會與考試院來持續做很好的協商，來提供最好的政策方案。

同時，陳揆說，我們也會對消防人員做更好的保障，政府實際上已經編列了76億元，來提供消防人員的裝備以及相關的設施能夠加強，未來還會再編80億元的經費；此外，政府也增加了消防人員的薪資，以及危險勤務加給，來感謝我們消防人員在第一線的辛苦地付出。消防人員的權益保障，政府相當地重視，所以未來我們也會在最短的時間內就他們人力的補充、裝備的充實，以及他們有更多權益保障的部分。我們很能夠體會消防員還有他們家屬的訴求，會趕緊來處理相關問題。