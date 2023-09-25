《國際金融》長線壓寶美股這3檔 「1兼2顧」是神山

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】科技股向來是市場寵兒，按市值計，全球前十大市值企業，就有7家是科技公司。科技股確實比較有可能上演井噴行情，股價在短時間內急速拉升，但投資人不應該押注在短線操作上，而是應關注其長期潛力。

私人金融與投資顧問公司The Motley Fool出具報告指出，如果投資人有3,000美元可用於投資，或可考慮買進並長期持有三檔科技股，稱它們是能帶來高成長潛力、可靠的股利，或兩者兼具的夢幻組合。

這三檔在美國掛牌的科技公司是微軟、台積電和AT&T。

●微軟

儘管成立於1975年的微軟已經不算年輕，但由於進軍雲端運算服務等各種高成長領域，其成長潛力不容忽視。

微軟2023財年（截至6月30日）營收年增7%，達2,119億美元，這個數字超過Salesforce和麥當勞的市值總和。其四財季營收成長8%，但更令人印象深刻的是淨利大幅成長20%。

微軟持續增長的獲利能力與利潤可歸功於不斷成長的軟體產品。每額外賣出一部PC和手機等硬體產品就會有額外的成本，但軟體可透過訂閱帶來經常性收入和最低的每消費者附加成本。微軟第四財季毛利率成長11%，其中以Microsoft Cloud利潤成長72%表現最佳。

此外，微軟也正在全力衝刺AI業務發展，除了將OpenAI爆紅的生成式AI聊天機器人ChatGPT與自家搜尋引擎BING進行整合之外，在上周舉辦的秋季發表會上，微軟宣布Windows 11作業系統的AI助手Copilot將自9月26日起以更新的方式推送、Bing的圖片創作功能將在近期引進OpenAI新推出的DALL-E 3，以及自11月1日起提供商業用戶Microsoft 365 Copilot。

●台積電

隨著AI快速興起，台積電（2330）被視為是最大受益者之一。2022年全球AI晶片市場不到150億美元，但到了2032年估將突破3,830億美元，意味著複合年成長率超過38%。

包括「AI晶片王」輝達等無晶圓廠半導體公司都將高度仰賴台積電的代工服務，今年光是輝達H100 Hopper GPU一項產品就可望給台積電帶來220億美元的進帳。

報告指出，台積電是一個「一兼二顧」的投資標的，具備著高成長機會，以及平均以上的股利。其過去12個月的現金殖利率為2%，這或許不夠讓人瞠目結舌，但仍然高於標普500指數的平均值。

●AT&T

過去5年來，AT&T股價下跌超過40%，今年以來下跌近20%，但股價並不是該公司股票的主要賣點，其股利才是，在所有標普500指數成分股中排名第一。AT&T過去12個月的現金殖利率將近7.3%，當前季度配發股息每股0.28美元。雖然現金殖利率會隨著股價波動，因此不能保證這個數字會一直維持在如此高的水準，但如果1,000美元用來買進AT&T股票，則一年至少能收到70美元股息。